快訊／台南市議會正副議長賄選暴力案　邱莉莉、林志展等10人起訴

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，檢察官偵查終結，2日依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國及郭在欽等共10人提起公訴。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，2022年11月間，正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，南檢接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦。

專案小組與法務部調查局臺南市調查處專案小組多日來調閱相關資料進行分析比對，於2023年1月3日上午7時30分許，由專案小組檢察官指揮台南市調查處及高雄市調查處、台南市警局、台南憲兵隊及南檢黑金組檢察事務官等共122名人員，兵分26路，分別持法院法官核發之搜索票前往台南市議會邱莉莉議長、林志展副議長住處及市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處及相關涉案人楊志強、郭再欽、林世傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林世傑、市議員李文俊、黃麗招等6人。檢察官偵辦市議會第4屆正副議長被告邱莉莉、林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件偵查終結提起公訴。