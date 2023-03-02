AIT主席莫健退休　白宮國安會資深主任羅森伯格接任

▲白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）接任AIT主席。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT） 理事會宣布主席莫健（James F. Moriarty）將於2023年3月20日退休；AIT於2日發布正式新聞稿，宣布由白宮國安會中國與台灣事務資深主任蘿拉羅森伯格（Laura Rosenberger）接掌主席一職。

AIT表示，莫健於2016年至2023年間的卓越服務，美國與台灣的非官方關係在他任職期間有了重要的拓展，他身為美國在台協會主席，莫健致力深化美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處的合作，並與台灣當局互動，推進經濟、安全及貿易議題，還有美國與台灣之間的教育關係。

AIT表示，羅森柏格將把她將近20年在印太地區，包括台灣、中國、兩岸、以及廣泛的國家安全議題等深入且高階的經驗帶入美國在台協會，羅森柏格曾在美國政府資深層級任職期間處理相關議題。

AIT表示，在此之前，她在國務院與國安會擔任過一系列職務，包括時任副國務卿布林肯的幕僚長、時任副國家安全顧問布林肯的資深顧問、國安會中國與韓國事務主任、國務院中國辦公室雙邊政治組組長、政治事務次卿伯恩斯的亞太事務特別助理、以及國務院韓國事務辦公室的外交官；另外，也曾擔任美國智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund, GMF） 保障民主聯盟主任以及資深研究員，研究獨裁對民主的威脅。