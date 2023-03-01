希臘火車對撞已「36死85傷」！　外交部回應了

▲希臘火車36死及85傷，外交部回應了。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

希臘1日清晨發生火車相撞事故，一輛客運列車與貨運列車在拉里薩市（Larissa）附近對撞，造成多節車廂出軌起火，導致36人死亡及85人受傷。對此，我國外交部表示，據駐希臘代表處掌握的消息，目前當地台商及僑民均平安，未來會密切注意災情發展，並提供必要的協助。

針對希臘火車對撞事故，外交部1日表達深切哀悼，盼傷者早日康復，並已請我國駐希臘代表處向希臘外交部致意慰問。依據駐希臘代表處掌握的消息，目前當地台商及僑民均平安，外交部與駐希臘代表處將密切注意災情發展，並與希臘相關部門保持聯繫，以及時提供必要的協助。

外交部說，國人如果在希臘遭遇急難需要協助，請即撥打駐希臘代表處緊急聯絡電話：+30-695-185-3337；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

▲希臘火車相撞，造成多節車廂出軌。（圖／達志影像／美聯社）

根據美聯社報導，希臘一列客運火車1日清晨在拉里薩市北部坦佩（Tempe）與一列貨運火車迎面相撞，造成多節車廂出軌。拉里薩市的醫院人員最初表示，至少有60人受傷，其中25人傷勢嚴重，不過後續傷亡人數持續上升，目前已知至少36人死亡及85人受傷。