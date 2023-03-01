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【廣編】WBC世界棒球經典賽唯一指定健身品牌　World Gym號召球迷齊力應援中華隊

▲▼WBC世界棒球經典賽,World Gym,健身。（圖／記者張惠媛攝）

▲全台第一大健身連鎖品牌─世界健身俱樂部，力挺WBC世界棒球經典賽，2/24舉辦球員見面會，號召近百位幸運球迷，進場為中華健兒加油。

圖、文／World Gym提供

全台第一大健身連鎖品牌─世界健身俱樂部，力挺WBC世界棒球經典賽，2/24舉辦球員見面會，號召近百位幸運球迷，進場為中華健兒加油。3位高人氣球星：林子偉、吳念庭、王威晨，趁著移動日從斗六球場到台中，與球迷分享近1個月的備賽心情、平時訓練的眉角；經典女孩奶昔和賴可也驚喜現身，與球迷一同為中華隊打氣。

熱愛棒球的World Gym台灣區總裁柯約翰John也親臨現場，提到「World Gym是WBC世界棒球經典賽唯一指定健身品牌，支持運動、更從過去就一直有贊助3位球員訓練環境，今天趁著開賽前，我們要一起吶喊、一起應援中華隊！」

3位球員分享入選中華隊，備賽歷程以及即將開賽的心情。旅外球員林子偉：「很開心在開賽前看到這麼多支持中華隊的球迷，將全力以赴應戰。」緊接著由球員、經典女孩、嘉賓開啟「加油儀式」，眾人一齊拉開禮炮，象徵中華隊在2023年WBC經典賽事中，表現一鳴驚人。

現場球迷除了可以近距離看到力挺的中華隊球員，現場抽出3位幸運兒，上台與球員互動；簽名時間，3位球員更是有求必應，為球迷一一簽名。World Gym邀集大家一起為中華隊加油，再加碼抽獎送出WBC經典賽賽事門票，送球迷進場看球賽！

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