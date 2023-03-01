流感再增4重症！9歲女童發病3天住進加護搶救　4大危險徵兆要注意

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情還沒完！疾病管制署今（1）日公布流感再增4例重症，都沒有打疫苗，其中年紀最小為一名9歲女童。疾管署防疫醫師林詠青指出，這名女童從發病到住院收治加護病房僅短短3天，病程變化快速，提醒民眾如果出現類流感症狀，要留意是否出現呼吸困難、呼吸急促、意識不清、血壓下降等危險徵兆，盡早就醫。

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

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疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周類流感門急診就診趨勢呈現上下波動，但還沒有看到下降趨勢；另上周新增4例流感併發重症，其中有3起為A型流感H3N2，1起為A型流感H1N1。

林詠青表示，新增4例重症年齡介於9歲至77歲，都沒有接種本季流感疫苗，有三例較為年長個案都有慢性病史，另一例最小個案是9歲女童，從發病到住加護病房僅有3天時間，病程變化迅速，後續也確認感染H3N2。林詠青提醒，年幼小朋友或者年長者、慢性病患，在流感季開始之前可以接種公費流感疫苗，如果出現類流感危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、意識不清、血壓下降等症狀，要盡早就醫，早期投藥治療。

疾管署副署長羅一鈞表示，228連假之後流感疫情比較受關注，不過目前偵測來看上周是持平，沒有看到如中國大陸A型流感爆發的狀況，可能也和目前部分防疫措施繼續維持，尤其春節期間室內口罩規範仍在等相關，冬季流感相對平安度過。

疾管署統計，本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年3月1日流感併發重症病例累計53例(44例A型H3N2、4例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多，大多數未接種本季流感疫苗，具慢性病史；其中死亡9例(8例H3N2、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。