新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

▲新竹市府已組成棒球場體檢會，日前由副市長蔡麗清任召集人邀集專家勘查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

斥資12億元整建的新竹棒球場，至今仍封場重整中，本刊調查，新竹棒球場遲遲無法驗收啟用，肇因排水及土壤規格出包，誇張的是，除了土壤級配厚度少2/3，本刊取得預算執行相關文件，原編列4千萬元排水工程竟全被刪光，從頭到尾都未落實施作，難怪遇雨就積水，審計及政風單位已清查疏失官員，人數恐高達10多人。

新竹市政府日前召開新竹棒球場工程體檢會議，新竹市副市長蔡麗清會前邀請體檢委員，到日前挖出廢棄電線及磚石的坑洞會勘，意外發現挖掘處形成水坑，顯示即使未下雨，球場仍處於無法排水的狀況。

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新竹棒球場去年7月風光啟用，卻因開幕戰接連有球員受傷及場內外仍有多項缺失，引發檢討聲浪，球場封館重整至今。新竹市政府1月22日召開棒球場工程體檢會議，雖早已知球場排水狀況不良，卻又發現根本未落實排水工程預算的重大缺失。

▲新竹球場去年7月啟用後發生球員受傷及積水等問題隨即停用至今，租用球場的龍來公司已損失711萬元。

本刊調查，新竹棒球場至今仍存在嚴重的缺失，當屬排水問題，加上土壤級配（每一層土壤屬性，例如沙或多大顆粒紅土）厚度不足，品質不佳，才會出現大雨後積水逾半小時仍無法消退，且級配層、厚度都不符規範，更間接導致球員撲接飛球受傷，種種跡象都顯示球場整建從施工到監工都有問題。

最離譜的是，審計及政風單位深入追查，竟發現排水工程預算被偷偷刪除，事後監工根本看不出廠商如何施作排水，品質完全無法控管，難怪連未下雨，挖開的土壤處仍見積水。

本刊取得新竹球場2017年8月教育部核准的計畫書，列有排水相關費用4,090餘萬元，分別是球場回填覆土工程106萬餘元、球場排水級配工程707萬餘元及球場排水板及排水管3,277萬餘元，2019年新竹市府與與巨佳營造簽訂的統包工程契約也列出排水相關工程複價，但金額減為3,289萬餘元，但2020年5月巨佳營造提出的工程預算書及工程估驗表中，排水工程項目已遭刪除。

▲教育部2017年核訂計畫中，編列新竹球場排水工程預算4,090萬餘元，後來卻遭刪減。

到底該筆預算刪除後挪到哪裡？做哪些排水工程？如何施作？負責驗收的官員卻全無意見，如此明顯的監工不實，恐有官員人謀不臧，有待檢調單位介入偵辦釐清。

▲新竹球場排水不易，與土壤級配不符規範及排水經費遭刪除有關。

除了排水工程缺失，政風單位還查出，新竹市府2018年發包時，合約規範土壤級配厚度為50公分，分層鋪30公分厚砂、5公分小礫及15公分大礫，但得標的巨佳營造2020年間提出的土壤級配設計圖說，紅磚粉及植草區剖面示意圖改為僅設置10公分厚砂及5公分厚清碎石，與統包需求書規範不符，卻仍於去年7月完工啟用，日前開挖還發現電線及大石頭。

不僅如此，球場開幕時草皮也與合約規定不符，有草莖交織密度不足的情況。此外還發現排水溝蓋在內野邊緣的離譜缺失，知情人士指出，這很可能是刪除排水工程預算，不得不的亡羊補牢的作法，可見當時就已知這會對球員安全會產生疑慮。

▲富邦悍將球員林哲瑄去年7月在新竹球場撲接球受傷後開刀休養中。

知情人士指出，新竹棒球場不僅排水不易，觀眾席上也有積水不易消退的問題，原本所估列的排水工程預算若挪作他用，造成排水效能不彰，相關承辦人員將遭追究行政及刑事責任；此外，味全龍至今無法進駐新竹球場，原本取得新竹球場15年經營權的龍來公司，也正與新竹市府協商賠償，若協商不成恐對簿公堂。

本刊調查，新竹市府不排除進一步開挖球場，以調查是否有回填其他物品及有無違反《廢棄物清理法》，或公務員涉及圖利及偽造文書等刑責，相關的刑事責任正由新竹地檢察署分案偵辦中，至於民事賠償責任，負責監造的艾奕康公司及施工的巨佳營造公司，若真有未按圖施工等情事，也恐遭提告求償。

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