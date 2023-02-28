內灣老街豆腐乳一罐賣330元　她不買被老闆嗆「就知道你吃不起」

▲內灣老街傳店家宰客，還嗆「就知道你們吃不起」，引發網友關注。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女網友連假逛新竹內灣老街，途中經過一間農產店，想說替爸爸買豆腐乳，但一聽豆腐乳一罐要價330元，當場婉拒，不料卻被老闆狠酸「我就知道你們吃不起！」當下她以為自己聽錯，沒想到對方又理直氣壯複述一次，讓她頓時沒了心情。事後，她上網一查，才赫見店家曾有種種「宰客」紀錄，讓她不禁慶幸「還好沒當盤子...」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，老爸家裡的豆腐乳吃完了，她剛好路過老街一間農產品店，想說順手買一罐豆腐乳，但商品都未標價，她便開口詢問價格。不過，老闆一直不回答，只是不斷要求她們進到店內看看。

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由於原PO不打算買別的，當場表明只想買一罐豆腐乳，但聽到老闆開價一罐330元，覺得有點貴，索性婉拒。不料老闆突然開口說「我就知道你們吃不起！」原PO以為自己聽錯，還再問了一次「你說什麼？」結果老闆又說了一次「你們吃不起，如果你們真的要買就會殺價！」

當下原PO很錯愕，「好好的連假心情被內灣老街的這間賣農產品的給壞了！」事後，她上網查看這間店的Google評價，才赫然發現「原來錢拿的愈慢，價格就愈低，還好沒被當盤子...」

許多顧客在Google評論指出店家一慣手法，「東西品質不差，但老闆娘說話不實在」、「問價錢老闆娘都不回答，直接幫你包起來，要問幾次才回答」、「一開始把人一直往內帶，吹噓自己的產品有多好，問個東西就開始包裝，強迫銷售不等人做決定等」、「不喜歡老闆娘做生意的方式。她會神秘地把你拉進店裡，然後說自己的產品有多麼與眾不同」。

還有很多人不約而同表示，「越晚掏錢價格越低」、「記得買之前問清楚，然後錢別太早掏」、「商品都無標價跳來跳去，一下殺到1300，拿1500給他，又說原本1600，算1500就好」。綜觀下來，這間店家共有77則評論，但平均僅1.3顆星。

網友看完也紛紛留言，「是什麼天價豆腐乳要330？搶劫嗎？」、「不標價基本上就不用問了，觀光地區常見手法之一」、「評分極低欸，那一定用這種低級手法坑過不少人」、「觀光景點就是被這類店家搞到名聲敗壞的吧...」、「幸好店面是他自己的，照這種做生意方式不出幾年必定要倒」掀起熱議。

▼店家平均僅1.3顆星，大多是1星負評。（圖／翻攝自Google評論）