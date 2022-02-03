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「稀飯最強配菜」是肉鬆？　鄉民炸鍋票選4神物：不服來戰

地瓜粥。（圖／資料照）

▲原PO吃稀飯最愛加肉鬆！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

過年大魚大肉，這時候來點清淡稀飯最解膩，但大家最愛哪種配菜呢？一名網友直呼，必夾小菜絕對是「肉鬆」，該文章曝光後，底下網友也流口水加入討論，配菜激烈票選戰中，結果另有四樣也列為必吃神物，像是玉筍、麵筋、豆腐乳與鹹蛋，讓人忍不住一碗接一碗狂嗑。

一名網友在PTT以「稀飯最強配菜到底是誰」為標題發文，他接著曝，吃稀飯必吃的神物就是「肉鬆」，甚至打包票自豪，「絕對第一名...不服來戰！」

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至於常見的菜色，原PO也詳細列出，包括醃漬罐頭系列的脆瓜、蔭瓜、醬筍、麵筋、豆腐乳、菜心；小孩最愛甜甜的豆棗；魚類罐頭的紅燒鰻、鯖魚；最後則是出油鹹蛋。對此他好奇發問，「那麼誰才是稀飯配菜的第二名？」；

文章曝光後，網友也票選心目中的經典配菜，結果答案根本不相上下，「絕對是蔭瓜」、「海苔醬」、「玉筍一出，誰與爭鋒」、「土豆麵筋屌打一切」、「肉鬆無敵，沒有之一」、「豆棗真的超好吃」、「豆腐乳永遠的神」、「沒肉鬆跟醬油蛋，別跟我說你吃稀飯」、「魚鬆才棒，肉鬆濕掉很難吃」。其中還有網友中肯笑虧，「當然是配電視」。

▼網友評點，肉鬆、玉筍、麵筋、豆腐乳都是必吃配菜。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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