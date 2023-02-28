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辜寬敏圓滿走完人生花道　明起5天開放民眾悼念

▲▼辜寬敏辭世。（圖／台灣制憲基金會提供）

▲辜寬敏辭世。（圖／台灣制憲基金會提供）

記者陶本和／台北報導

總統府資政辜寬敏於27日上午辭世，享耆壽97歲，圓滿走完人生花道。對此，台灣制憲基金會28日表示，自明日（3月1日）起至3月5日止開放民眾悼念，地點將設置在「台灣制憲基金會大會議室」。

台灣制憲基金會表示，辜寬敏悼念地點，將設置於「台灣制憲基金會大會議室」，地址為台北市中山區松江路 266號 3 樓，時間從 2023 年 3 月 1 日（三）起至 3 月 5 日（日）止，每日上午 09:00 至傍晚 19:00，開放社會各界追思。

台灣制憲基金會提醒，前去悼念者，全程配戴口罩，入場亦將實施體溫監測、酒精消毒等防疫措施。由於地點位在商務辦公大樓，亦請協助維持左鄰右舍辦公機構的寧靜；另外，因悼念空間因素，懇辭花圈、花籃與輓聯。

辜寬敏出生於1926年10月15日，曾創設經營《臺灣春秋》、《日本文摘》等雜誌，並出資贊助日本台獨刊物《臺灣青年》。辜寬敏致力於推動台灣獨立運動，2008年曾參選民進黨主席，當時綠營因前總統陳水扁貪污醜聞重挫，最終辜寬敏以48882票敗給蔡英文的73865票。

辜寬敏晚年則成立台灣制憲基金會，以建構正常國家為目標。對於辜寬敏的辭世，台灣制憲基金會表示，其悼念場域將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思。

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