D奶長腿辣妹遭撿屍！白牌車司機變淫狼　她驚醒一掌把他打軟

▲童童（化名）出面受訪，怒斥該名白牌車司機「好噁心！」。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

一名身高超過170公分的妙齡女子，27日晚間穿著火辣套裝跟閨蜜在台北市飲酒作樂，直到28日凌晨結束聚會，她坐上白牌計程車要返回新北市的租屋處，途中不勝酒力睡著，司機從後照鏡發現女子不省人事，瞬間起了歹念，將方向盤一轉，駛進人煙稀少的山區，接著對女子伸出狼爪！

據了解，現年20多歲的童童（化名）面容姣好、身材苗挑並擁有D級美胸，在白牌車上睡著後，45歲顏姓司機竟打算撿屍！把車開進山區的路邊，接著脫褲鑽到後座，開始對童童上下其手並指性侵，就在顏男脫褲準備「連結」之際，童童突然驚醒並對其揮了一掌。

▲童童希望變態白牌車司機能受到法律制裁。（圖／記者陳雕文攝）

顏男趕緊從後座跳離車外，而童童則拿出手機錄影存證，且大聲要求顏男把她載回安全處，顏男有些慌張，急忙點頭說好並迅速穿回褲子。上路後童童心想，「如果司機突然對我攻擊或做其他事情該怎辦？」就在車輛駛回市區停等紅燈時，童童不斷嚷嚷稱要下車，顏男不敢多說甚麼，乖乖放她走。

童童趕緊攔了一台計程車去派出所報案提告，後來警方將其護送到偵查隊製作筆錄，顏男到案稱，「只有摸沒有性侵」，全案依妨害性自主函送法辦。