　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

D奶長腿辣妹遭撿屍！白牌車司機變淫狼　她驚醒一掌把他打軟

▲童童（化名）出面受訪，怒斥該名白牌車司機「好噁心！」。（圖／記者陳雕文攝）

▲童童（化名）出面受訪，怒斥該名白牌車司機「好噁心！」。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

一名身高超過170公分的妙齡女子，27日晚間穿著火辣套裝跟閨蜜在台北市飲酒作樂，直到28日凌晨結束聚會，她坐上白牌計程車要返回新北市的租屋處，途中不勝酒力睡著，司機從後照鏡發現女子不省人事，瞬間起了歹念，將方向盤一轉，駛進人煙稀少的山區，接著對女子伸出狼爪！

據了解，現年20多歲的童童（化名）面容姣好、身材苗挑並擁有D級美胸，在白牌車上睡著後，45歲顏姓司機竟打算撿屍！把車開進山區的路邊，接著脫褲鑽到後座，開始對童童上下其手並指性侵，就在顏男脫褲準備「連結」之際，童童突然驚醒並對其揮了一掌。

▲▼童童出面受訪怒斥該明白牌車司機「好噁心！」。（圖／記者陳雕文攝）

▲童童希望變態白牌車司機能受到法律制裁。（圖／記者陳雕文攝）

顏男趕緊從後座跳離車外，而童童則拿出手機錄影存證，且大聲要求顏男把她載回安全處，顏男有些慌張，急忙點頭說好並迅速穿回褲子。上路後童童心想，「如果司機突然對我攻擊或做其他事情該怎辦？」就在車輛駛回市區停等紅燈時，童童不斷嚷嚷稱要下車，顏男不敢多說甚麼，乖乖放她走。

童童趕緊攔了一台計程車去派出所報案提告，後來警方將其護送到偵查隊製作筆錄，顏男到案稱，「只有摸沒有性侵」，全案依妨害性自主函送法辦。

ET快訊
快訊／蔣萬安道歉了！　現場喊「殺人兇手」聲浪不斷
快訊／亮刀攻擊同事　高雄男「反被捅肚」慘死
快訊／蔣萬安致詞被打斷　群眾衝入喊「殺人兇手」
星二代暴打女友「打到臉歪滿嘴血」！嗆：女人不聽話就收拾
快訊／高雄持刀攻擊！　3人爆血送醫
快訊／魔獸首輪遭淘汰！　他轟31分奪三分球大賽冠軍
竹科驚見結冰奇景！　液態氮水氣釀瞬間低溫
小嫻「心痛」哭求1件事！目睹高速公路實況：悲劇
賺到了！　拉麵店缺蛋「改用雞叉燒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／亮刀攻擊同事「反被捅肚」　高雄男送醫搶救不治

26歲醉女載閨蜜桃園衝台北　高架自撞「2人4腳」掰咖棄車落跑

D奶長腿辣妹遭撿屍！白牌車司機變淫狼　她驚醒一掌把他打軟

快訊／高雄持刀攻擊！他遭2人反擊肚子被捅重傷　3人爆血送醫

竹科驚見結冰奇景！聯亞液態氮水氣釀瞬間低溫　驚險4hrs終排除

這6種詐騙手法最常見！高雄警組「防詐團」　1年守住864萬

電動機車沒電！確診男跑出門換電池　被逮扯辯：宿舍沒公告說不行

快訊／國3中和隧道3車連撞慘況曝　貨車撞爛休旅車尾翻覆釀1傷

摩鐵嗨玩被檢舉太吵！警上門驚見「這兩支」　桃園情侶下場慘了

國術館揉乳摸陰喊排毒！帶妻兒對質讓她更崩潰　女研究生也被害

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

快訊／亮刀攻擊同事「反被捅肚」　高雄男送醫搶救不治

26歲醉女載閨蜜桃園衝台北　高架自撞「2人4腳」掰咖棄車落跑

D奶長腿辣妹遭撿屍！白牌車司機變淫狼　她驚醒一掌把他打軟

快訊／高雄持刀攻擊！他遭2人反擊肚子被捅重傷　3人爆血送醫

竹科驚見結冰奇景！聯亞液態氮水氣釀瞬間低溫　驚險4hrs終排除

這6種詐騙手法最常見！高雄警組「防詐團」　1年守住864萬

電動機車沒電！確診男跑出門換電池　被逮扯辯：宿舍沒公告說不行

快訊／國3中和隧道3車連撞慘況曝　貨車撞爛休旅車尾翻覆釀1傷

摩鐵嗨玩被檢舉太吵！警上門驚見「這兩支」　桃園情侶下場慘了

國術館揉乳摸陰喊排毒！帶妻兒對質讓她更崩潰　女研究生也被害

2023世界棒球經典賽重返台中　全民總動員2連鎖65門市超優惠

受難者家屬228拒同台　吳樹民：蔣萬安一定要道歉

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

快訊／亮刀攻擊同事「反被捅肚」　高雄男送醫搶救不治

負責接待入住的寶可夢！新作動畫《寶可夢 禮賓部》將於Netflix播映

橘貓養了6年多...「初次趴人身」折手手陪睡　媽拭淚：棉被的功勞

26歲醉女載閨蜜桃園衝台北　高架自撞「2人4腳」掰咖棄車落跑

阿魯巴、德潘斯耶開轟重擊　古巴4投飆16K完封味全

蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

台南賓士C300撞爛2死　慘況曝光

台東轎車撞菜車2死2傷　撞擊瞬間影片曝光

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

快訊／台南賓士凌晨飛越稻田墜水溝　2男亡

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

即／公墓連環火害死勇消！他燒雜草抓到了

T1球員場上鬥毆　網友告發「社維法」…警方介入偵辦

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

肇事原因曝！台南賓士翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

即／竹科-196 °C液態氮水氣外洩　急封鎖防凍傷窒息

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

成年趴海灌啤酒+威士忌　正妹驚醒全裸嚇哭

進香團麥霸一路唱　他開嗆變鬥毆

更多熱門

相關新聞

迷戀女乘客！白牌車運將強吻熊抱

迷戀女乘客！白牌車運將強吻熊抱

桃園市陳姓男子擔任白牌計程車駕駛，因載送關係而認識心儀女乘客，去年4月間陳佯稱要歸還之前出借外套時，對方遺留在口袋裡的現金，約女乘客見面，竟趁獨處機會乘機強吻，還對女乘客熊抱，女乘客驚魂未定趕緊下車逃離，事後報警提告；陳男在地院法官審理時否認犯行，法官審結依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，全案還可上訴。

3惡煞劫白牌計程車...10萬變賣

3惡煞劫白牌計程車...10萬變賣

棒球員閃違停遭砂石車輾斃　姊姊後方目擊崩潰

棒球員閃違停遭砂石車輾斃　姊姊後方目擊崩潰

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

屏東白牌車抓到了　司機秒噴10萬吊照4個月

屏東白牌車抓到了　司機秒噴10萬吊照4個月

關鍵字：

白牌計程車

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔡天鳳現任老公首現身！

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面