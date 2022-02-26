陽光棒球員為閃違停遭砂石車輾斃...姊姊後方全程目擊崩潰痛哭

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名男子26日要去台北上班，上午9點多行經新北大道一段127號靠中華路口時，因路旁違停紅線的白牌計程車突然開門，男子閃避不及摔倒，遭隔壁車道的砂石車輾過頭部當場身亡！而當時騎在男子後方的姊姊目擊全程，當場痛哭失聲。

▲張男身高180公分，是個陽光男孩，沒想到在前往打工的路上遭遇死劫。（圖／翻攝自張男臉書）

死者為22歲張姓男子，從小就是棒球隊員，還多次代表新北市出賽，並於崑山科技大學棒球隊擔任投手。26日上午，張男從五股住家出發，要去台北宴會廳打工，沒想到在騎車途中遭遇死劫；而白牌計程車駕駛（66歲林男）表示，當時會違停紅線是為了等客人上車。

▲警方拉起封鎖線，調查事故發生原因。（圖／記者陳雕文翻攝）

張男的姊姊當時就在後方目擊這一切，面對警方詢問，她說了一句，「弟弟要去台北宴會廳上班…」隨後淚崩痛哭失聲。其他親友得知噩耗，紛紛在臉書表示，「一個孝順貼心又有禮貌的小孩，就這麼突然走了，聽到當下真的很難過」、「沒辦法接受」、「弟啊…下輩子還做親戚」。

▲違停的白牌計程車突然開門，騎士反應不及自摔，慘遭砂石車輾斃的瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

從監視器畫面可見，騎士為了閃躲違停又突然開啟的車門而自摔，恰巧倒在隔壁車道的砂石車底盤中段，下一秒慘遭右後輪輾斃，砂石車駕駛以為壓到異物趕緊煞停，下車一看竟是人！當場嚇到說不出話。警方表示，砂石車以及白牌計程車駕駛酒測值皆為0，全案將依過失致死罪送辦。



●張男比賽經歷（資料來源：台灣棒球維基館）：



2011年 -- 99學年度國小棒球聯賽（軟式組）新埔國小少棒隊

2012年 -- 100學年度國小棒球聯賽（硬式組）新埔國小少棒隊

2012年 -- 101年賀寶芙盃全國少棒錦標賽新北市代表隊

2012年 -- 第30屆世界少年軟式棒球錦標賽中華隊選拔賽新北市代表隊

2013年 – 102學年度國中棒球聯賽（軟式組）二重國中青少棒隊

2014年 -- 103年謝國城盃全國青少棒錦標賽新北市代表隊

2014年 -- 103年布瑞特盃全國青少棒錦標賽新北市代表隊

2014年 -- 第二屆臺中市新世代盃全國青少棒錦標賽二重國中青少棒隊

2014年 -- 2014年臺北國際城市青少棒錦標賽二重國中青少棒隊

2015年 -- 103學年度國中棒球聯賽（硬式組）二重國中青少棒隊

2015年 -- 104年謝國城盃全國青少棒錦標賽新北市代表隊

2015年 -- 104年布瑞特盃全國青少棒錦標賽新北市代表隊

2015年 -- 104年華南金控盃全國青少棒錦標賽新北市代表隊

2016年 -- 104學年度高中棒球聯賽（木棒組）美和中學青棒隊

2017年 -- 105學年度高中棒球聯賽（木棒組）美和中學青棒隊

2018年 -- 106學年度高中棒球聯賽（木棒組）美和中學青棒隊

2018年 -- 2018年協會盃全國成棒年度大賽康寧大學棒球隊

2019年 -- 108年全國成棒甲組春季聯賽 康寧大學棒球隊

2019年 -- 本就讀康寧大學，由於校方準備申請改制降級，連帶棒球隊發展受到影響，而和教練團和大部份隊友集體轉學至新成軍的崑山科技大學棒球隊。

2019年 -- 2019年協會盃全國成棒年度大賽崑山科大棒球隊

2020年 -- 109年全國成棒甲組春季聯賽 崑山科大棒球隊