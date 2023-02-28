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2男童點燃落葉！屏東林後四林險成「火焰森林」　園區小編怒了

▲2名男童在林後四林平地森林園區內點燃落葉，險些釀成森林大火。（圖／翻攝自Facebook／林後四林平地森林園區）

▲2名男童在林後四林平地森林園區內點燃落葉，險些釀成森林大火。（圖／翻攝自Facebook／林後四林平地森林園區，下同）

記者閔文昱／綜合報導

228連假到來，屏東林區管理處所轄的林後四林平地森林園區湧入不少遊客。不過，有2名11、12歲男童27日下午趁著園區人員不在時，把玩打火機並將落葉點燃，引發火勢，所幸園區人員及時發現，與遊客們趕緊一同滅火，才沒釀成森林大火。對此，園區小編也「火大」表示，園區內禁菸也禁明火野炊，「小朋友不要玩火」。

林務局屏東林區管理處27日指出，這起事件發生在當天下午3點多，有一對11、12歲兄弟在園區落葉區用打火機玩火，起初有被園區管理人員制止，不料他們趁著管理人員離開後，又繼續玩火甚至燃落葉引發火勢，2人雖趕緊想用腳把火踩滅，但火勢卻一度擴大，險些釀成森林大火。

▲2名男童在林後四林平地森林園區內點燃落葉，險些釀成森林大火。（圖／翻攝自Facebook／林後四林平地森林園區）

所幸，園區人員發現後，趕緊與見義勇為的遊客們一同協助滅火，這才免除了火燒林後四林的危機。「林後四林平地森林園區」小編也在臉書發文，「星星之火足以燎原，沒在跟你開玩笑」，提醒遊客園區內全面禁菸、禁止任何明火炊煮器具，也請注意自家孩童的動向，「莫忘玉山大火的警惕，多數的火災都是發生在人們的輕忽大意。」

▲2名男童在林後四林平地森林園區內點燃落葉，險些釀成森林大火。（圖／翻攝自Facebook／林後四林平地森林園區）

屏東林管處過去也曾發文呼籲，每年10月起至隔年的4月份是中南部的乾燥季節，正是森林火災容易發生的時間，民眾進入森林應該隨時注意，不管是在登山旅遊或工作中，不可隨意引火、丟棄菸蒂，這樣才能減少森林火災發生，另外，民眾若發現森林火災，請隨時撥打免付費電話「0800-000-930」，通知各地林區管理處動員前往滅火，以免珍貴森林資源瞬間付之一炬。

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