　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對男友下藥「胸口貼麻醉止痛貼布」　她默默看著男友呼吸中止亡

▲情侶,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本一名女子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京板橋區一名女子讓男友服下肌肉鬆弛劑後，看到對方逐漸癱軟後，直接在胸口貼上麻醉止痛貼布，看著男友慢慢無法呼吸而亡。男子的遺體被發現後，經法醫相驗，男子的體內有過量的吩坦尼（Fentanyl）。目前警方已依傷害致死、違反麻醉藥物取締法將女子逮捕。

據《朝日新聞》報導，該名47歲無業女子2022年11月23日時，將交往多年的男友邀請至家中，並讓對方服下肌肉鬆弛劑，看到男友逐漸無法動彈而躺下後，女子拿起好幾片麻醉止痛貼布貼在男友的胸口，慢慢注視著男友因藥效無法呼吸而死亡。

隔日，與女子同住的親戚發現男子躺在房間中沒有生命跡象，立刻打電話報警。經法醫相驗後，確定男子體內有過量吩坦尼，認定是藥物中毒而死亡。

日本警方27日表示，目前已依法逮捕女子，而女子則向調查人員表示，「我以為他不會死」。

台灣衛生福利部的資訊指出，吩坦尼屬合成的類鴉片藥物，在台灣屬於第二級管制藥品，依據管制藥品管理條例規定，其只能由衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）製藥工廠負責其輸出、輸入、製造及販賣。

國內目前核准含Fentanyl的藥品許可證共計21張，Fentanyl的止痛效力比嗎啡高50至100倍，常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。Fentanyl副作用包含噁心、嘔吐、便祕、暈眩、嗜睡等，嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡。

此案經臉書粉專「日本省錢小站」分享後，醫師杜承哲表示，「皮下緩釋型的貼片藥物，無論貼手臂上還是胸口，只要達到足夠的血液中濃度，Fentanyl都可產生呼吸抑制，跟貼的部位無關。」東村誠醫師也說，「那個不是普通的止痛貼布，是含有吩坦尼（Fentanyl）用來控制癌症的劇烈疼痛用的麻醉性藥品，在台灣是二級管制用藥，是不能隨意使用和取得的」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
對男友下藥「胸口貼麻醉止痛貼布」　她默默看著男友呼吸中止亡
早8愈多「大學生成績愈爛」！　研究證實了
一勃起就痛！泌尿醫吐4原因「太頻繁了」　最慘整根救不回
親友祝過世親人「畢業快樂」！看板感動萬人
《康熙》郭世倫呼麻消失10年　改行「翻身成老闆」近況曝光
快訊／威力彩連12槓　下期上看10億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：推特再裁員至少200人　相當於1／10人力

對男友下藥「胸口貼麻醉止痛貼布」　她默默看著男友呼吸中止亡

紐時：白俄總統訪中　中國騎牆姿態更受關注

AIT證實主持台美日韓「晶片聯盟」視訊會議　建立早期預警機制

環保少女抗議「風力電場」　指控挪威犧牲原住民人權

醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

兒童性侵犯在獄中遭殺！兇手竟是「同寢室友」　曾連續殺害7人

BBC直擊！烏軍攻擊直升機出任務　「想活著回來，最好低飛」

巴西婦哭稱綁匪擄走「兒子」勒索5900元　網一看傻了：是布娃娃？

日相：擬採購「美製戰斧飛彈」　最多400枚

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

吃飯搶請客使用「障眼法」 下秒回收友人千鈔零損失

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

紐時：推特再裁員至少200人　相當於1／10人力

對男友下藥「胸口貼麻醉止痛貼布」　她默默看著男友呼吸中止亡

紐時：白俄總統訪中　中國騎牆姿態更受關注

AIT證實主持台美日韓「晶片聯盟」視訊會議　建立早期預警機制

環保少女抗議「風力電場」　指控挪威犧牲原住民人權

醫師假冒總統侄兒求職！履歷附「總統推薦信」　狂打電話逼錄取

兒童性侵犯在獄中遭殺！兇手竟是「同寢室友」　曾連續殺害7人

BBC直擊！烏軍攻擊直升機出任務　「想活著回來，最好低飛」

巴西婦哭稱綁匪擄走「兒子」勒索5900元　網一看傻了：是布娃娃？

日相：擬採購「美製戰斧飛彈」　最多400枚

藍寶堅尼「Huracán STO」化身電競主機？後引擎蓋像極機殼與顯卡

中國再爆「甲流疫情」學校700近200人高燒直接停課　藥被搶光

9m88完成「高難度油畫拼圖」！　2年前就開箱：放棄了很多次

台灣重磅回歸MWC大展　經濟部領軍和碩、仁寶大秀5G產業戰力

唐嘉鴻術後回家休養　師大教授幫心理輔導：心情平復不少

紐時：推特再裁員至少200人　相當於1／10人力

譚艾珍逛超市「下午就沒蛋」！網曝最佳時間＋地點：要多少有多少

好市多「經典蛋糕」疑縮水！會員嘆厚度10cm→3cm　員工揭真相

一歲童誤吞降血糖藥「腦血腫失明」！奶奶崩潰：想把眼睛挖給他

日媒：中國無人機遽增是設想「台灣有事」　日本應鬆綁武器對策

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

國際熱門新聞

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

阿公嗨贏3P極樂大獎　開戰前竟噎死

泰毒梟整形成韓國歐巴　警通緝3個月找不到

天橋上演活春宮！男女觀音坐蓮大玩激情3P

白俄總統訪中前　106億偵察機被炸毀

高官兒子痛毆17歲男　恐怖影片瘋傳

女友床邊堆滿隱眼山丘　崩潰喊：到處都是

機長錯過機場宵禁！335乘客飛7小時又回到原機場

男大生買春開啪　竟氣到勒殺對方

拍到馬雅精靈？墨西哥總統嗨翻PO照

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

義大利海域「船隻解體」！至少58乘客罹難

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

更多熱門

相關新聞

宋柏緯提到舊愛王淨「憤而離席」

宋柏緯提到舊愛王淨「憤而離席」

柯震東首次執導的電影《黑的教育》，今（27日）攜手演員朱軒洋、蔡凡熙、宋柏緯共同宣傳。不過，近日宋柏緯舊愛王淨大方認愛曹佑寧，更被拍到同遊日本，受訪時宋柏緯難免被虧，當提到「日本吃拉麵」等關鍵字眼，宋柏緯當場做出憤而離席的動作，笑翻眾人！

他貼「止痛貼片」離奇暴斃！體內驗出大量吩坦尼

他貼「止痛貼片」離奇暴斃！體內驗出大量吩坦尼

矢板明夫揭日本雞蛋也漲價！　喊話台灣應共體時艱：我也會少吃蛋

矢板明夫揭日本雞蛋也漲價！　喊話台灣應共體時艱：我也會少吃蛋

她日本度蜜月被丟包！　未婚夫隔天裝沒事有說有笑

她日本度蜜月被丟包！　未婚夫隔天裝沒事有說有笑

他誤認「日雞蛋比台便宜」　矢板明夫揭真相

他誤認「日雞蛋比台便宜」　矢板明夫揭真相

關鍵字：

日本麻醉止痛貼布吩坦尼Fentanyl

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

福特「新國民7人座休旅」現身

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

妹子徵男伴吃屋馬「可過夜、不愛愛」！1條件被酸爆

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」又惹議

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

姓名這7字中1字吃Buffet午茶享8折

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

母淚訴「蔡天鳳託夢告知所在地」！

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面