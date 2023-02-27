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嘉義知名啤酒鴨攜手嘉大食品科學系　開發銀髮友善豬腳湯　

▲▼ 阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）

▲阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市新北平烤鴨團隊繼推出阿榮師啤酒鴨人氣產品，更推出全新產品銀髮友善豬腳湯，邀請嘉義大學食品科學系加入研發，專為長輩設計的好料理，最近前往護理之家現場讓長輩試吃，大獲好評！

▲▼ 阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）

傳統的豬腳湯是許多人心中的美味，但是老年人可能因為口感過硬或者消化不良等問題而無法享用。因此，阿榮師啤酒鴨團隊和嘉義大學食品科學系一起開發了這款銀髮友善的豬腳湯。透過特殊處理技術，讓豬腳肉質變得軟嫩，同時湯頭也更加濃稠，口感更加順滑，老人家也能輕鬆享用。

▲▼ 阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）

此次試吃活動中，阿榮師啤酒鴨團隊特別邀請護理之家的長輩前來品評，長輩們的反應簡吉接受度極高，其中一位年長的伯伯，平常食慾不振，當天早餐午餐都吃得不多，但聞到豬腳湯的香氣，立刻嘗了一口，意猶未盡地索要了第二碗！護理之家的工作人員也都驚嘆不已。

▲▼ 阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）

阿榮師啤酒鴨執行長吳柏融表示，透過嘉義市政府地方型SBIR計畫，旨在開發阿榮師手路菜的銀髮友善食品版，讓長輩有更多元的食物可供選擇，方便的冷凍包裝，可向阿榮師啤酒鴨、新北平餐廳等門市預訂，只需簡單加熱，即可讓長輩享受到美食的幸福。▲▼ 阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）

▲▼ 阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）

▲▼ 阿榮師啤酒鴨團隊開發銀髮友善食品版豬腳湯。（圖／新北平餐廳提供）


 

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關鍵字：

阿榮師啤酒鴨豬腳湯

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