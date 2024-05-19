印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

▲印尼伊布火山噴發，火山灰柱直衝雲霄。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

印尼東部「伊布火山」（Mount Ibu）18日晚間再度噴發，4公里高火山灰柱直衝雲霄，周圍還伴隨著紫色閃電，當局已疏散鄰近7個村落的居民。

綜合印尼官媒安塔拉通訊社（Antara）﹑路透社報導，伊布山觀測站指出，第一次噴發發生於當地18日晚間8時8分，噴出4公里高的灰柱，持續約9分12秒；當晚8時34分再度噴發，噴煙約1公里高，並持續127秒。

Eruption of Indonesia's Mt Ibu forces seven villages to evacuate https://t.co/UXsoEVPtad pic.twitter.com/gUXopJ0Atr — Reuters (@Reuters) May 19, 2024

火山觀測站觀察員哈尼亞戈（Richard Chaniago）指出，「在伊布山觀測站都能聽見轟隆隆的聲響，還能看見紫色閃電在噴發柱中閃爍。」他解釋，由於高溫加熱氣體離子，火山爆發期間會出現雷暴現象。

印尼災難數據、通訊與資訊中心負責人穆哈里（Abdul Muhari）表示，已派遣一支由警察﹑軍隊和搜救人員組成的聯合小組，至該地區疏散半徑7公里範圍內的村民，並將民眾安置於緊急帳篷過夜。當局未提供疏散數據，但截至2022年，伊布火山所在的哈馬黑拉島（Halmahera）上有逾70萬人居住。

高達1325公尺的伊布火山是印尼最活躍的火山之一，去年噴發超過2萬1000次，平均每天噴發58次。本月伊布火山多次噴發後，印尼地質局16日將警報級別自第3級提高至第4級。