印尼伊布火山又噴發！4公里火山灰柱竄「紫色閃電」　7村落急撤離

▲印尼伊布火山噴發,火山灰柱直衝雲霄。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

印尼東部「伊布火山」(Mount Ibu)18日晚間再度噴發,4公里高火山灰柱直衝雲霄,周圍還伴隨著紫色閃電,當局已疏散鄰近7個村落的居民。

綜合印尼官媒安塔拉通訊社(Antara)﹑路透社報導,伊布山觀測站指出,第一次噴發發生於當地18日晚間8時8分,噴出4公里高的灰柱,持續約9分12秒;當晚8時34分再度噴發,噴煙約1公里高,並持續127秒。

