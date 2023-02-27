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韓國棒球隊疑嘴舔冰勺辯角度問題　牛排館急找「正義吳先生」

▲韓國棒球隊疑嘴舔冰勺辯稱「角度問題」，牛排館急發協尋令找目擊者。（圖／翻攝牛排館臉書）

▲韓國棒球隊疑嘴舔冰勺辯稱「角度問題」，牛排館急發協尋令找目擊者。（圖／翻攝牛排館臉書）

記者游瓊華／台中報導

一行約18人、來自韓國的高中棒球隊員日前到台中太平一家牛排館用餐，未料其中1名隊員在自助吧裝盛冰淇淋時，疑似嘴巴舔公用冰勺，店家不滿貼文痛批球隊不當行為，球隊則回應純粹是角度問題，沒有直接碰到冰勺。對此，店家急發出尋人令，「正義的吳先生！」要找22日拍下韓國人舔冰淇淋勺子畫面的吳先生，提供當時拍下的畫面，釐清真相。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲韓國球員的離譜行為全被監視器拍下。（圖／資料照片）

牛排館曾透露，當天發現球員不衛生行為後，火速將當天的冰淇淋、冰勺通通換新，損失約4000元。不僅如此，事後該棒球隊又打電話欲訂位，店家則以「行為影響到其他客人」為由拒絕。但球隊接受媒體訪問時回應，是角度問題，球員嘴巴沒有碰到冰勺，讓牛排館氣憤不已。

牛排館26日晚間再度貼文表示，關於外國人舔勺事件，是由一位吳先生，於2月22日用餐時，拍攝到韓國人舔冰淇淋勺子的畫面，才發現這件離譜的事情。但是對方堅持是角度問題，不肯承認錯誤，也不肯道歉。

牛排館也提到，原本認為韓國球隊遠道而來，所以沒有堅持要賠償，僅僅需要一個道歉，但球隊堅持不道歉，也堅持角度問題是店家惡意抹黑，所以發出尋人令，希望當天有拍攝到當天畫面的吳先生，能提供影片給牛排館釐清真相。

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