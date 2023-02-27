「龍舟天菜」告別式…昔戰友淚目舉槳送行　母慟：放手讓他走

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

「龍舟天菜」陳俞安於本月16日清晨騎車時不幸墜落深達14米立坑送醫不治，家屬今（27）日上午舉行告別式，陳俞安昔日的許多戰友、學生也都帶著划槳，來送陳俞安最後一程，最後陳的戰友、學生排成兩列舉划槳，送陳俞安的靈車離開。陳俞安的母親悲痛表示，盼公共工程妥善被監督，讓兒子成最後一個犧牲者。

▲陳俞安今日告別式，昔日學生、戰友舉划槳送別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「龍舟天菜」陳俞安於今日上午舉行，場面莊嚴而哀戚，除了陳俞安的親友到場外，也有許多陳昔日的戰友與學生，也都紛紛帶著划槳，到現場送別陳俞安。只見眾人在會場中，看著螢幕上播放著陳俞安的紀念影片，看著陳俞安昔日划船的英姿、看著陳俞安從小到大生活的點點滴滴，令許多人情不自禁，留下兩行熱淚。

陳俞安的母親悲痛表示，「兒子已經完成他的功課，我會放手讓他走，願兒子在天上當個快樂天使，保佑愛他的人身體健康，希望兒子是最後一位受害者，真的不要再有第二人，不是每個父母都能放下，每個小孩都是父母身上的一塊肉，真的希望不要再見到類似的事情了，別再讓任何一個父母傷心。」

陳俞安的母親又說，希望政府做好公共工程相關防護措施，別讓無辜的人受傷，也不要等到小孩子死了，才知道要反省，如果一開始就做好防護，就不會有人犧牲，也就不會令那麼多人傷心，希望政府對公共工程一定要監督到底。

最後，陳俞安的學生高舉著划槳，站成兩排，忍淚送別陳俞安。陳俞安的靈車與家屬從兩排人中間穿過，緩緩離去，場面令人動容。

回顧整起事件，陳俞安16日清晨5點騎車外出，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。由於當時天色尚早，第一時間未有人發現，直到包商工人來上班，才驚覺有人墜入坑中，急忙報警處理。但陳俞安被吊掛到路面時，已是5小時後，他早已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治死亡。