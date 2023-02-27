酒店經紀氣力靠“這一味”　永康警連假執法再抄含笑半步癲

▲228連假期間永康分局大灣派出所深夜路檢點盤查車輛時，查獲郭姓駕駛人持有「一日喪命散」、「含笑半步癲」包裝之毒咖啡87包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228連假期間永康分局警方除加強交通疏導外，夜間也針對轄區路口加強攔檢，以維護市民交通安全，大灣派出所警方深夜路檢點盤查車輛時，發現一輛轎車內飄散濃厚毒品氣味，警方掃視車輛內部赫然發現駕駛座旁有不明孔洞，細查發現竟是多包Ｋ毒與毒咖啡，立即將郭姓駕駛帶回法辦。

據了解，27歲的郭姓男子為酒店經紀，連假期間也不眠不休拼拚經濟，26日晚間郭男載送完旗下小姐返家途中行經永大路，遭路檢點大灣所警方攔下，警方發現郭男轎車外觀及車牌汙穢，原以為是失竊車，不料郭男一放下車窗，車內就傳出一股的毒品臭味，警方一查身分赫然發現郭男前科累累，立即提高警覺加強查察。

大灣所警員蘇御剴盤查中發現郭男神情萎靡眼皮打顫，轎車除外觀一片狼藉、密布蚊蟲髒汙外，車內也狀況也雜亂不堪，駕駛座油門旁還開了一個洞。警方掃視發現洞內有一只黑色塑膠袋，經郭同意取出塑膠袋受檢，赫然發現袋中藏有數十包愷他命，更出現台南市警方近日頻繁查獲的「一日喪命散」及「含笑半步癲」毒咖啡包，立即將郭男帶回調查。

警方清點郭男持有毒品，計愷他命33包，「一日喪命散」、「含笑半步癲」包裝之毒咖啡87包，毒咖啡經初步檢驗呈現二級毒品反應，郭男尿液經檢測亦呈現毒品陽性反應。郭男落網表示，因經濟壓力所迫，其為賺錢平均兩天才睡一次覺，精神不濟全靠毒品提神，之所以持有這麼多毒品，就是因身體「充電」所需，惟其持有大量毒品，警方不排除郭嫌販售毒品可能，後續也將進一步溯源調查。

永康分局長甘炎民強調，警方近期接連查獲多起類似毒咖啡包裝，後續也將持續加強查緝並清查毒品來源、流向，販毒歹徒常利用各式包裝誘引不知情民眾施用新興毒品，也呼籲民眾切勿因新奇包裝而收受、食用、或購買來路不明粉末。警方也將持續查緝毒品犯罪維護社會治安，不法分子切勿心存僥倖、以身試法。