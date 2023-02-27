　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化男開車撞死婦人僅判半年　「有心悔改」二審改判緩刑

▲▼車禍,意外 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化男子開車不慎撞上電動代步車，害婦人多重器官衰竭不治 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／彰化報導

彰化詹姓男子2021年11月12日上午9時49分開車，行經彰化市慈生街與中正路交岔路口時，左轉不慎撞上騎著醫療用電動代步車過馬路的許姓婦人，導致許婦重傷送醫，住院數日後，仍因多重器官衰竭不治，詹男一審時被法官依過失致死，判刑6月，可易科罰金。二審法官改判不可易科罰金，但緩刑2年。

判決書指出，59歲詹男2021年11月12日上午9時49分開自小客車，行經彰化縣彰化市慈生街與中正路交岔路口時左轉，撞上騎著醫療用電動代步車，走行人穿越道過馬路的許婦，造成許婦第三腰椎骨折、右側血胸、腹部積血、創傷性硬腦膜下出血等傷害。許婦被緊急送醫，經過住院19天治療後，仍於2021年12月1日晚間9時1分多重器官衰竭死亡。

一審法官認為，本件車禍的發生，是因詹男行經行人穿越道時，未依規定禮讓行人，導致許婦不幸身亡，但考量詹男沒有犯罪前科，且已與許婦家屬達成和解，因此依過失致死罪，判處詹男有期徒刑6月，可易科罰金。

詹男與檢方皆不服上訴。詹男主張他於犯後馬上自首，還與許婦家人達成和解，但仍被判有期徒刑6個月，明顯過重。檢方則主張，詹男所犯的過失致死罪，原為5年以下有期徒刑，經道路交通管理處罰條例第86條第1項之規定加重其刑後，已為最重法定本刑逾5年有期徒刑之罪，但易科罰金的前提為「最重本刑5年以下有期徒刑之罪」，認為法官不該判詹男可易科罰金。

二審法官認為，檢方上訴有理，因此撤銷原判決，改判詹男不得易科罰金，但詹男因一時失慮犯案，犯後自首，並與許婦家屬達成和解，可見他有心悔改，法官認為若改判緩刑，足促使詹男於緩刑期間內反省並謹慎行動，有相當長期的警惕效果，比入監執行短期自由刑、或執行易服社會勞動，短期內即執行完畢之警示效果更佳，因此改判詹男緩刑2年，並要提供80小時義務勞務，及接受法治教育1場次。全案確定。

ET快訊
名媛碎屍案28歲前夫被控謀殺　一家四口首次提訊
辜寬敏肺腺癌逝　8症狀「常被誤認感冒」
福特「新國民7人座休旅」現身！　80萬有找
快訊／才開門半小時！官方急公告「建議改其他地方旅遊」
Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」！　655字又點網友怒火
蔡天鳳碎屍導火線「死者出資、前公公掛名」　2.6億豪宅歸誰？
蔡天鳳前公公情婦被捕　按摩妹「容容」相貌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東墓地2天狂燒33起！消防員累壞呼籲：4不2記得

靠右停車仍遭機車迎面撞！遭判拘20天　駕駛不服：這樣有過失？

撞擊畫面曝！19歲男iRent彎道詭偏自撞電桿　1重傷昏迷4輕傷

山友爬台東摩刻南山跌傷韌帶　空勤直升機吊掛救援

南澳「整排沙灘車」逛大街　警一口氣開16張罰單！這群遊客慘了

台中女違規左轉擊落直行車！害他「海豚跳」飛越分隔島衝對向

屏東消防員公墓救火遭輾壓亡　同事悲痛：清明節成消防員崩潰日

喜酒吃到一半「門外燒起熊熊大火」　賓客嚇傻…消防6車灌救

新社菇寮清晨全面燃燒　恐怖黑煙直竄天際！4百平方米燒毀

彰化男開車撞死婦人僅判半年　「有心悔改」二審改判緩刑

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

屏東墓地2天狂燒33起！消防員累壞呼籲：4不2記得

靠右停車仍遭機車迎面撞！遭判拘20天　駕駛不服：這樣有過失？

撞擊畫面曝！19歲男iRent彎道詭偏自撞電桿　1重傷昏迷4輕傷

山友爬台東摩刻南山跌傷韌帶　空勤直升機吊掛救援

南澳「整排沙灘車」逛大街　警一口氣開16張罰單！這群遊客慘了

台中女違規左轉擊落直行車！害他「海豚跳」飛越分隔島衝對向

屏東消防員公墓救火遭輾壓亡　同事悲痛：清明節成消防員崩潰日

喜酒吃到一半「門外燒起熊熊大火」　賓客嚇傻…消防6車灌救

新社菇寮清晨全面燃燒　恐怖黑煙直竄天際！4百平方米燒毀

彰化男開車撞死婦人僅判半年　「有心悔改」二審改判緩刑

43億日圓票房拯救吉卜力！宮崎駿經典《魔女宅急便》3月首度在台獻映

沒有雅婷！男、女生Top8菜市場名曝　他認識「5個柏翰」笑翻

啄木鳥計劃奏效！海底撈業績優於預期　股價漲逾2成

台灣基進：拆除中正紀念堂蔣介石銅像　由蔣萬安處理遺體

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

Apple曝「醫院主動聯絡道歉」！護理師再嘆：提供醫療比人情味重要

賴清德擬將「4個堅持」入綠黨綱　王鴻薇酸：美國人還是無法放心

名媛碎屍案28歲前夫被控謀殺　其一家四口首次提訊

鋼鐵迷集合！「鋼之鍊金術師M手搖杯」開喝　愛德華、溫莉都來了

林家兄弟首度對決明登場！林書豪透露弟弟先禮後兵請壽司

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

台中深夜大火延燒12戶！消防員救出2隻倉鼠

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

消防員出任務遭輾壓　家屬放棄急救

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

即／逢甲夜市火警！人潮急讓消防車

新莊火辣老闆娘9年前爆頭亡　嫌：她罵我智障

「外省人228」713事件　上百學生、2校長血染澎湖灣

即／18歲男iRent自撞電桿　釀1重傷4輕傷

快速道路塞爆！12輛重機衝路肩　全場怒：老鼠屎

被男友暴打卻心軟原諒　她再遭虐：打到脫肛挫屎

更多熱門

相關新聞

靠右停車仍遭機車迎面撞！駕駛遭判拘不服

靠右停車仍遭機車迎面撞！駕駛遭判拘不服

羅姓男子開車行經台南的鄉間小道，看到有輛機車迎面而來急停，沒想到騎士撞上車頭後提告傷害，台南地方法院判羅男拘役20天，他不服氣向《ETtoday新聞雲》表示，當時已經靠右停車，「這樣子我也有過失傷害嗎？」手上一堆資料車禍鑒定中心不願意收，法院沒開庭就判決，表示一定會上訴。

台中女違規擊落直行車！害他「海豚跳」衝對向

台中女違規擊落直行車！害他「海豚跳」衝對向

228連假車禍飆1.6倍！不避讓救護救險車　「噴3600元吊銷駕照」

228連假車禍飆1.6倍！不避讓救護救險車　「噴3600元吊銷駕照」

250萬BMW被撞！白髮翁下車看兩眼肇逃

250萬BMW被撞！白髮翁下車看兩眼肇逃

即／西濱170.2K拖板車自撞！大型鋼材散落

即／西濱170.2K拖板車自撞！大型鋼材散落

關鍵字：

車禍電動車緩刑

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

快訊／台中火車站前機車行暗夜大火

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

女清潔工穿黑絲　苦追帥醫5年慘了

24歲女遭夫砍8刀亡！娘家帶棺材封門

冷空氣連發！下周「快速變天」

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面