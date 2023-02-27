彰化男開車撞死婦人僅判半年　「有心悔改」二審改判緩刑

▲彰化男子開車不慎撞上電動代步車，害婦人多重器官衰竭不治 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／彰化報導

彰化詹姓男子2021年11月12日上午9時49分開車，行經彰化市慈生街與中正路交岔路口時，左轉不慎撞上騎著醫療用電動代步車過馬路的許姓婦人，導致許婦重傷送醫，住院數日後，仍因多重器官衰竭不治，詹男一審時被法官依過失致死，判刑6月，可易科罰金。二審法官改判不可易科罰金，但緩刑2年。

判決書指出，59歲詹男2021年11月12日上午9時49分開自小客車，行經彰化縣彰化市慈生街與中正路交岔路口時左轉，撞上騎著醫療用電動代步車，走行人穿越道過馬路的許婦，造成許婦第三腰椎骨折、右側血胸、腹部積血、創傷性硬腦膜下出血等傷害。許婦被緊急送醫，經過住院19天治療後，仍於2021年12月1日晚間9時1分多重器官衰竭死亡。

一審法官認為，本件車禍的發生，是因詹男行經行人穿越道時，未依規定禮讓行人，導致許婦不幸身亡，但考量詹男沒有犯罪前科，且已與許婦家屬達成和解，因此依過失致死罪，判處詹男有期徒刑6月，可易科罰金。

詹男與檢方皆不服上訴。詹男主張他於犯後馬上自首，還與許婦家人達成和解，但仍被判有期徒刑6個月，明顯過重。檢方則主張，詹男所犯的過失致死罪，原為5年以下有期徒刑，經道路交通管理處罰條例第86條第1項之規定加重其刑後，已為最重法定本刑逾5年有期徒刑之罪，但易科罰金的前提為「最重本刑5年以下有期徒刑之罪」，認為法官不該判詹男可易科罰金。

二審法官認為，檢方上訴有理，因此撤銷原判決，改判詹男不得易科罰金，但詹男因一時失慮犯案，犯後自首，並與許婦家屬達成和解，可見他有心悔改，法官認為若改判緩刑，足促使詹男於緩刑期間內反省並謹慎行動，有相當長期的警惕效果，比入監執行短期自由刑、或執行易服社會勞動，短期內即執行完畢之警示效果更佳，因此改判詹男緩刑2年，並要提供80小時義務勞務，及接受法治教育1場次。全案確定。