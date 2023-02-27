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社會 社會焦點 保障人權

靠右停車仍遭機車迎面撞！遭判拘20天　駕駛不服：這樣有過失？

記者劉人豪／台南報導

羅姓男子開車行經台南的鄉間小道，看到有輛機車迎面而來急停，沒想到騎士撞上車頭後提告傷害，台南地方法院判羅男拘役20天，他不滿向《ETtoday新聞雲》表示，當時已經靠右停車，「這樣子我也有過失傷害嗎？」手上一堆資料車禍鑒定中心不願意收，法院沒開庭就判決，表示一定會上訴。▲▼台南車禍。（圖／民眾提供）

▲汽車駕駛指出，他已經靠右且停下，沒想到騎士還是撞上他。（圖／民眾提供）

從行車紀錄器可看到，駕駛行駛在鄉間小路，看到前方有機車駛來，停車後長按喇叭，而雙方相遇後機車騎士沒有避開，迎面撞上車輛左側後倒地。

▲▼台南車禍。（圖／民眾提供）

▲汽車車頭左前方受損。（圖／民眾提供）

事後騎士驗傷提告傷害，判決書指出，羅男行經該道路時未靠右前行，此時黃男騎車駛來，也沒靠右行駛即貿然前行發生碰撞，導致黃男右肩挫傷傷害，台南地方法院依過失傷害罪，判羅男拘役20日，得易科罰金，可上訴。

羅男向《ETtoday新聞雲》指出，法院採用錯誤的證據，而且申請開庭閱卷法官完全不理會，從頭到尾都沒有拒絕出庭，但是連開庭陳述事實的機會都沒有，檢察官提起簡易起訴書，法院就直接用警察的筆錄跟車禍鑒定中心進行判決。

▲▼台南車禍。（圖／民眾提供）

▲駕駛不滿指出，他車子明明靠右，但警方現場事故圖卻把他的車放在正中間。（圖／民眾提供）

羅男不滿表示，事發當時他車子是靠右側，而且左邊有足夠的空間可以讓機車通過，但警方現場事故圖卻把他的車放在正中間，他看到黃男都可以停下來了，應該沒有「應注意而未注意」的因素在，「好像我路邊停車對方要來撞我的車，這樣子我也有過失傷害嗎？」

羅男說，事故當下黃男承認錯誤也願意賠償車損，對話過程也有錄音，沒想到黃男提出傷害告訴不想賠錢，對此案件絕對會上訴，但黃男今年初因年紀大過世，上訴後不知道刑事跟民事部分，法院會如何處理。

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