本土連跌23天！　羅一鈞：「2因素穩定」3月有望輕症免隔離

▲指揮中心發言人、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連跌23天！根據指揮中心統計，上周共新增9萬8613例本土病例，較前一周11萬4513例大降13.9%。指揮中心發言人羅一鈞表示，目前指揮中心持續研議輕症免隔離、免通報研擬相關措施，若228連假與3/6校園口罩鬆綁後疫情仍穩定下降，有望在3月當中公布免隔離新措施。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增1萬2792例本土病例，另增298例境外移入，確診個案中另增46例死亡。羅一鈞表示，今日新增病例，較上周同期1萬5747例下降18.7%，明日本土病例也有望跌破萬例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內疫情趨緩，確診者隔離從11/14起改為「5+n」，民眾完成應隔離天數後，不管快篩陽性或者陰性都可以解隔。指揮官王必勝日前坦言，確診者隔離將朝向0+n方向，另改採輕症免通報，但會視國內外疫情再做調整。

羅一鈞今受訪時提到，指揮中心持續討論輕症免隔離、免通報相關細節以及配套措施，目前首要觀察的兩大方向分別為228連假過後疫情是否持續下降，以及3/6校園口罩鬆綁後是否對疫情產生影響，若上述因素都穩定，有望在3月當中宣布詳細措施。

▲2/26新冠肺炎最新疫情統計。（圖／指揮中心提供）