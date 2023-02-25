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社會 社會焦點 保障人權

已婚男撩OL「妳幫我生」　她被拍性愛片後遭狠甩！最後還被渣男告

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲張女和邱男交往，被甩後還被告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新竹邱姓男子2019年在老婆懷孕時，對同事張女展開追求，2人交往7個月期間還拍了性愛影片，結果邱男說想回歸家庭提出分手，張女便連環call向對方求說法，還脫口「撂人把你押走」等語，被邱男提告騷擾、恐嚇，但一審法官認為，張女的行為屬於常見人性反應，無須賠償。

根據判決書內容，邱男在和張女交往時，曾對她說「妳幫我生」、「我真的有想過直接讓妳懷孕」等，讓張女誤以為邱男對她很認真，沒想到交往7個月就被提分手。

邱男指控，他決定離開張女回歸家庭，結果張女就在9天內狂撥打97通電話，威脅「你信不信我撂人把你押走？再繼續白目」，並傳訊息說「你不管去到哪家公司，名聲一樣臭你信不信」、「其實你老婆有沒有在家，我有認識你鄰居，一看就知道了」、「等等死給你看」等，造成他和妻子內心恐慌不安。

邱男表示，他的工作內容需要保持手機開機處理產品問題，張女的行為已經造成他工作困擾，甚至影響績效，加上那些話語讓他和妻子都有心理恐懼，因此求償90萬元。

張女則說，邱男曾自己說可以把事情告訴邱妻，她打電話的目的是想處理感情問題。但檢察官看邱男的反應不像心生畏懼，因此不起訴恐嚇罪的部分。

法官從2人訊息中，發現邱男在面對張女時並未示弱，也會回嗆「妳是腦部有問題嗎？有問題要去看醫生」等，不像是有心生畏懼的反應，而張女沒有得到邱男妥善處理感情問題，因此想法設法求對方回應，屬於「常見的人性反應」，也沒有超出合理界限，因此判她免賠。

除了邱男提出告訴，邱妻也提告張女侵權，一審判張女應賠40萬元，後續邱男稱願意和張女一起支付，邱妻就和解撤告。張女另提告邱男在交往期間，違反她意願拍攝性愛影片，求償40萬元，一審判決邱男應賠10萬元，目前該案仍上訴中。

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