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政大再次為國爭光！上根團隊獲金融時報責任商管教育獎

▲▼政大商學院創新創業學程代表隊，榮獲金融時報責任商管教育獎肯定。（圖／政大提供）

▲政大商學院創新創業學程「上根團隊」，榮獲金融時報責任商管教育獎肯定。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政大商學院創新創業學程同學組成的上根（UpRoot）團隊，參加英國《金融時報》（Financial Times）責任商管教育獎，榮獲學生主導專案（Student-led project）優勝，政大表示，這是該團隊繼2021年在有「大學生諾貝爾獎」之稱、由聯合國協辦的商業競賽霍特獎（Hult Prize）榮獲全球優勝後，再次得到國際獎項肯定，驗證政大商學院接軌國際、重視永續商管教育的辦學成果。

國際化一直是政大商學院辦學的重要理念，許多課程設計、學生學習活動，都是與國際接軌，而由4名來自不同學院的學生組成的上根團隊，包括經濟系伍朵麗（Doris Woitschach，巴拉圭籍）、外交系宮梅琳（Jessica Gonzalez，巴拉圭籍學生）、中文系呂杰奕、國貿系李佳晉，日前參加英國《金融時報》責任商管教育獎，再度榮獲學生主導專案優勝。

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政大表示，上根團隊呼應聯合國主題Food for Good，使用木薯代替塑膠製的一次性產品，例如以木薯代替吸管，以解決食物浪費和塑膠問題，在2021年時就拿下聯合國協辦的商業競賽霍特獎（Hult Prize）全球優勝，這次以相關主題再次獲得殊榮。

團隊成員呂杰奕指出，籌備比賽時，成員看待事情以及表達的方式都因文化背景而異，反而激盪出更多層次想法，大家在思考解決環境議題的辦法時，商學院相關課程讓他們持續接觸ESG議題，進而提出適當做法，而在參與霍特獎比賽期間，商學院更提供國際交流學習獎學金，贊助團隊全員機票、補貼部分生活費，在擬定創辦人協議時，創新創業辦公室亦協助邀請教授提供團隊在財務、法律面的諮詢，也因為這些有形與無形資源，讓上根團隊不管是參與競賽或是設立公司，都帶來非常大幫助。

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