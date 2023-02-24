北市動物園「二房東」欠款逾2000萬　下游餐飲業叫苦

▲動物園「二房東」周轉不靈欠款上千萬，下游餐飲業叫苦，台北市議員楊植斗召開記者會替店家發聲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市立動物園的非洲區委外由二房東「石尚企業」經營，提供遊客餐飲服務，但沒想到，該公司近期因為資金週轉出問題，向動物園申請提前解約，導致7家餐飲業者從1月開始就收不到款，初估逾2000萬。國民黨台北市議員楊植斗24日召開記者會，希望動物園寬容以待，將新合約期限延長至1年、免繳保證金以及保障228連假擺攤權益。對此，北市教育局回應，合約部分待法務人員討論後提出方案；至於228擺攤服務已向攤商保證不會影響。

楊植斗表示，二房東因為要抽成，所以店家都是先將營業額上繳給二房東，等二房東扣完款再還給店家。如今二房東突然解約，欠的錢尚未歸還，有店家被欠了400多萬的款項，連員工的薪水都快付不出來。欠錢的問題還沒解決，動物園就馬上要求店家簽立新合約，不簽約的店家不得營業。

自救會的倪小姐在非洲區經營墨西哥城以及媽媽廚房，她表示，會計師2月發現去年12月、今年1月皆未收到二房東的款項，一問之下才發現帳戶被凍結，光她的公司就被積欠425萬，7家攤商就逾2000萬。

倪小姐說，事發後跟動物園討論希望維持原合約，到明年2月28日再終止，但園方卻說委外廠商已單方面解約，照合約只能營業到今年2月28日。她希望動物園能滿足3個訴求，第一，新契約可以延續當初所給的契約時間；第二，新契約可以免保證金；第三，希望在228連假可以做生意。

楊植斗表示，餐飲業者與二房東所簽訂的合約還有1年的時間，而動物園提供的新合約只有半年的效期，等於將業者的權利打折。他認為，若此例一開，小店家只能成為待宰羔羊，任由市府開出不合理的條件，以後誰還敢跟北市府作生意？

楊植斗說，合約有問題的地方很多，除了上述契約效期之外，還有保證金的相關問題，市府應該要從寬處理。楊植斗表示，二房東(石尚企業)在今年1月就出現租金遲繳給動物園的狀況，動物園卻沒有調查或預警，導致店家受害，市府也應該負責。

楊植斗表示，店家的處境已經很辛酸，原本228連假開放商家擺放餐車，提供連假人潮足夠的餐飲服務，現在也因為合約的問題暫時取消，等於業者被欠錢之外，動物園還要阻斷他們其它生路，真的有必要趕盡殺絕？

北市教育局終身教育科長蔡曉青指出，因7家業者是二房東簽訂契約，並沒有提供給動物園，是自己簽的契約，教育局不了解，合約部分待府內法務人員討論後提出方案。至於保證金部分，也會看是否有其他的替代的方案。