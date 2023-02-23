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社會 社會焦點 保障人權

扔浮板砸傷國小學童眼角膜　游泳教練辯「純屬意外」判拘55天

▲游泳,游泳池。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲游泳教練扔浮板提醒池中潛水的學童別碰撞他人，卻不慎砸傷學童眼角膜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

在新北市擔任國小游泳教練的劉姓男子，2020年指導校隊隊員訓練時，為了提醒在池邊潛水的葉性學童別跟他人碰撞，朝葉童頭頂水面丟擲1塊浮板示意，不料葉童正好浮出水面，遭浮板打中蛙鏡刮傷左眼角膜，劉男挨告認錯，一審被依過失傷害罪判處拘役55天，劉男上訴求輕判，今被高院二審駁回，全案定讞。

判決指出，本案葉童是游泳校隊隊員，2020年11月30日上午，和其他隊員在校內泳池接受劉男指導訓練，科目為速度衝刺，分成2個水道同時出發，劉男發現葉童在左側水道靠近岸邊的區域潛入水裡，很可能會跟折返的隊員碰撞，連忙叫喊葉童遠離，但葉童沒聽見。

劉男情急，將1塊浮板扔向葉童頭頂的水面，想靠水波震動提醒葉童，不料好巧不巧，浮板剛脫手而出，葉童就探頭浮出水面，臉上的蛙鏡遭浮板打中，葉童頓時雙手摀臉喊痛，送醫急救被診斷為左眼球挫傷與角膜刮傷，葉童父母心疼提告追究。

劉男到案始終認錯，強調絕非等葉童浮出水面再故意砸傷，他要扔浮板前，還等水面上另1位學生游開以免誤擊，本案純屬意外。

法官認定劉男雖無傷害葉童的意圖，但身為教練應避免學童在訓練過程受傷，本案丟擲浮板造成傷害的行為，對葉童身心發展有負面影響，且和葉童家長未能談妥和解，一審依過失傷害罪判他拘役55天、得易科罰金5萬5000元。

劉男上訴求輕判，葉童父母認為一審判太輕，主張兒子出現創傷後壓力症候群，常做惡夢、焦慮，變得怕水恐懼游泳，請求檢方上訴。高院審理認為難以證明葉童因傷出現後遺症，加上一審已考量劉男扔浮板入水與葉童浮出水面，是同1秒密接發生、不是故意傷害，量刑尚屬妥當，今駁回雙方上訴而定讞。葉童家長另對劉男求償182萬餘元，仍在審理。

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