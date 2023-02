俄1.5萬人「不要戰爭」示威遭捕　女編輯舉反戰標語被消失

▲普丁宣布部分動員令,莫斯科民眾示威遭逮。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

俄烏戰爭開戰至今已1周年,烏克蘭當地遭到戰火攻擊,深受重創,人民家園被毀,甚至失去性命。而發動戰爭的俄羅斯總統普丁不但受到國際社會撻伐,就連當地民眾也不滿他的獨裁作法。動員徵兵令、國際制裁讓俄國人民叫苦連天,使得反戰民眾走上街頭示威遊行。《ETtoday新聞雲》就為您整理了俄烏戰爭爆發後,俄國人民的反彈事件。

▲許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。(圖/路透)



頒布部分動員令,徵召30萬人

俄烏戰爭開打後,俄羅斯陷入苦戰,大量兵力耗損於最前線。總統普丁2022年9月21日發表電視談話並宣布,將在俄羅斯境內實施部分動員令,從宣布當天開始立即實施,共徵召30萬人,同時於當天修訂《俄羅斯刑法》,逃避動員徵召者最高將被判處10年有期徒刑。不過動員令頒布後,仍有大批男性逃離俄國。

這次軍事動員一共分為3輪,分別是2022年9月26日至10月10日、10月11日至10月25日、10月26日至11月10日。普丁2022年10月14日宣布,已有22萬人被徵召,被動員者中有3萬人被派往部隊,其中1萬6000人已經執行戰鬥任務。

▲動員令發布後,俄羅斯民眾搭機抵達亞美尼亞。(圖/路透)



根據統計,在消息公布的1周內,就有20多萬名成年男性為避免被送上戰場,逃離家鄉,前往鄰國喬治亞、哈薩克以及蒙古。為此,俄國政府則下令禁止發行新護照給所有符合動員令徵兵資格的男性,企圖阻止他們離開俄羅斯,不過,由於俄羅斯公民就算未持有護照,只要使用國內的身分證明也能前往舊蘇聯國家亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克以及吉爾吉斯。因此動員令發布後,有許多俄羅斯人紛紛前往這些國家。

俄國在動員令中聲稱,僅有不符合年齡、經軍方醫療單位鑑定存在健康問題、正在服刑的成年男性可以免除兵役。儘管如此,相關單位似乎沒有做好準備迎接如此複雜且龐大的工作,包含通知國民、識別以及醫學評估,再將符合資格者從役男轉為現役身分,並送往訓練設施,甚至還須安排被動員者的食宿問題。

此外,普丁與國防部長紹依古都強調,會讓預備役人員接受2周的基礎軍事訓練,不過根據美國的標準,2周遠遠不夠。再加上俄國沒有基礎訓練中心,大部分的訓練都在部隊內部完成,但訓練幹部早都已經被送往烏克蘭,或者成為死傷之一,而這些缺乏訓練的新兵可能都會在前線成為炮灰。

▲俄羅斯宣布攻打烏克蘭後,各地出現反戰潮。(圖/路透)



反戰示威遊行,1.5萬人被捕

早在俄羅斯軍事入侵烏克蘭的數周前,反戰情緒就已逐漸在俄羅斯各地蔓延,而在俄羅斯對烏克蘭宣戰當日,就有社會運動家在社群媒體上呼籲公民走上街頭示威。儘管俄羅斯聯邦調查委員會發出警告稱,如參與未經當局批准的「緊張外國政治情勢」抗議活動,將面臨嚴重法律後果,但仍有上千人在莫斯科、聖彼得堡等地走上街頭。

示威者使用「不要戰爭!(Нет войне!)」的口號,並以白藍白旗代表他們的抗議活動。白藍白旗是俄羅斯國旗去掉紅色後形成的反戰標誌,而紅色則代表血腥與暴力。

▲參與反戰示威的抗議者被逮。(圖/達志影像/美聯社)



其中最大的示威活動發生在莫斯科,有高達2000名抗議者同時群聚於普希金廣場。而根據當地媒體報導,光是24日當天在俄國53個城市中,就有至少1700人被捕,而理由全是「違反防疫規定」。在2022年2月24日至3月21日間,有超過1萬4900人因為參與反戰示威遭逮。

▲俄羅斯國營電視台編輯瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃(Marina Ovsyannikova)曾於2022年3月闖進直播攝影棚,持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。(圖/翻攝自推特)

女編輯「舉反戰標語」被捕,至今失蹤遭通緝

俄羅斯官媒《第一頻道》2022年3月14日播報新聞時,44歲的女編輯瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃(Marina Ovsyannikova)突然衝入攝影棚,高舉反戰標語,也因此遭到逮捕,且失聯12小時,疑似遭到軟禁。而她獲釋後,又於7月中旬在克里姆林宮附近舉牌示威,抗議標語寫著「俄國總統普丁(Vladimir Putin)是殺人犯,他的士兵是法西斯主義者」。俄國執法部門8月再度拘捕瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃,並指控她散布虛假消息。

▲俄羅斯第一頻道編輯瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃(Marina Ovsyannikova)至今下落不明。(圖/路透)

同年10月,俄國當局聲稱,瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃逃離法院指定的軟禁處所,並和女兒一同逃亡,目前下落不明,並將她列入通緝名單。

Marina Ovsyannikova, an editor at a TV channel in Russia, interrupted a live broadcast with a sign that read “NO WAR. Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here.” She has since been detained. This is an act of incredible courage. pic.twitter.com/BOJ70m2ztv