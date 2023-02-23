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40歲不舉！男入珠改造「老婆凍未條」　醫一看嚇傻：像聖誕樹

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲40歲男子有「硬度不夠」的煩惱，卻自豪下體入珠，每次都能讓老婆受不了。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

性事是夫妻關係很重要的部分。泌尿科醫師高偉棠分享一起案例，一名40歲男子來看診，表示有「性功能障礙」，雖然硬度不夠，但還是能讓老婆滿意，男子脫褲後，他一看才發現，原來男子的下體有「改裝」過，生殖器就像聖誕樹一樣。

泌尿科醫師高偉棠在節目「醫師好辣」中表示，曾有一名年約40歲男子來看診，一進診間就稱自己有「性功能障礙」，生殖器硬度不太夠，不過還是能夠順利和老婆性行為，男子還自豪說，老婆都被他弄到受不了。

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▲▼高偉棠醫師在節目中分享案例。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲高偉棠醫師在節目中分享案例。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

高偉棠不太相信，抱持懷疑態度表示，「基本上勃起功能障礙，就是你有點問題，沒有辦法很順利」。男子則回答，「沒有，我給你看我的，我的改裝過」，接著直接脫褲子給他看，高偉棠一看傻眼，表示「裡面一顆一顆的入珠，像聖誕樹一樣」。

不過後來男子性功能障礙怎麼治療，高偉棠並沒有說明，但他透露，取入珠是泌尿科醫師負責的微整形手術，「現在性器官微整形也十分常見」，像是割包皮也是微整形手術的一種，笑稱「所以泌尿科一直很熱門」。

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