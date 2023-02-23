男大生「戴隱形眼鏡睡著」慘了！　食肉細菌入侵啃食眼角膜

▲佛州21歲男大生麥克（Michael Krumholz）眼睛感染食肉細菌。（圖／翻攝自Facebook／Mike Krumholz，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名21歲男子不小心戴著隱形眼鏡睡著，結果當他醒來後發現左眼佈滿血絲，隔天開始劇痛、視線更加模糊，緊急就醫後才發現，他的左眼感染罕見食肉細菌，必須接受眼角膜移植才有10％的機會恢復視力。

根據《每日郵報》報導，來自佛州的21歲男大生麥克（Michael Krumholz）是一名體育管理系的學生，他去年12月戴著隱形眼鏡時，不小心睡著了約40分鐘，結果起床後發現左眼通紅，視力有點模糊，但他也只是先將隱形眼鏡摘下，並不覺得情況有多嚴重。

結果麥克漸漸發現，他的左眼開始感到劇痛，甚至視力變得更加模糊，拖了一個月之後他才終於預約眼科就診，沒想到經醫生診斷後發現，他的左眼感染了一種食肉細菌，也就是「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。

「棘阿米巴角膜炎」是較為罕見的角膜感染，症狀包含眼睛疼痛、紅、視力模糊、畏光、眼睛異物感及淚流不止等，可能導致患者永久視力受損或失明。醫生表示，等麥克的眼睛感染痊癒後就能進行眼角膜移植，但可能只有10％的機率可以讓視力完全恢復。

現在麥克只能看到「黑灰色」的光點，而且還有嚴重光敏反應，只要眼睛看到陽光就會劇烈疼痛。麥克說，「我今年才21歲，現在沒有工作、沒有社交生活，只能把自己關在家裡，甚至因為不能見到陽光，在室內都必須拉上窗簾、戴著墨鏡。」