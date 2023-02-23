威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

▲威力彩。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連續10期槓龜，今天（23日）晚間開獎的頭獎上看10億元。清水孟國際塔羅「小孟老師」表示，摩羯座、水瓶座、牡羊座、金牛座，以及生肖「豬、鼠、牛、馬」財運爆發。

Top 4：金牛座

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天王星落在金牛座，顯示金牛座財運過人，偏財運旺盛。若想要抱得頭獎，建議下午3時到5時喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

Top 3：牡羊座

木星落入牡羊座，顯示牡羊座偏財運勢極強，偏財機率很旺盛。若想更加強偏財運勢，建議你下注前可以吃粽子，因為粽子有「包粽」（包中）的說法，可以提升你下注的靈動力。

Top 2：水瓶座

水瓶座受到水星進入命宮，財星籠罩，財氣可望一飛沖天。建議下注前可以吃生菜，因為生菜代表「生財」，能為你招來四方的貴人，可讓你的偏財運亨通。

Top 1：魔羯座

魔羯座冥王星進入本命宮，能有突發財運產生，財氣能夠灌注全身。建議今日加強偏財運的方法，就是下注前到投注站附近，找大間銀行提款，用提款的錢來下注，就能吸收銀行大量財氣，說不定會因此中大獎。

►開運時辰：

中午11：00-13：00

下午15：00-17：00

晚上17：00-19：00

►財運方位：南方

建議可尋找住家或辦公室南方的投注站下注，會更有財運唷。

►財運旺生肖：

豬、鼠、牛、馬