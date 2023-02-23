傻信4個字　20億民眾血汗錢網路蒸發

▲根據統計，2022全年通報的網路詐騙案將近7千件，財損金額逾20億元，達上萬人受害。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨網路資訊發達，台灣詐騙案與財損數也逐年攀升，根據刑事局統計，全般詐欺（包含一般詐欺、網路詐欺）在2022年的財損數高達近70億元，創近5年來新高。其中，又以網路詐騙增長最為迅速，2022全年通報的網路詐騙案將近7千件，財損金額逾20億元，相較5年前大幅升高4倍，達上萬人受害。

刑事局統計，2018年至2022年全般詐欺財損金額逐年攀升。2018年詐騙財損金額近40億元，但到2022年財損金額飆升到近70億元，財損金在這5年期間增長了75%。

其中又以網路詐騙增長最為迅速。單就網路詐騙案的統計，2018年詐騙財損數約4.7億元，被害人數8593人，來到2022年，財損數大幅升高4倍、超過20億元，被害人數達1萬3千餘人，增長幅度達6成。

內政部警政署指出，以投資詐騙來說，歹徒誘騙流程不外乎4步驟：

第1步：投放假投資廣告，或是在交友軟體APP假交友，並宣稱保證獲利，且利潤豐厚引誘被害人。

第2步：被害人上鉤後，歹徒會開始介紹其他「客服、老師、助理」同夥加LINE聯繫或加入「LINE投資群組」，並提供假投資網站或APP給被害人註冊，此時「LINE群組」內不斷有其他假學員獲利貼文，炒熱投資氣氛。

第3步：初期平台帳面會顯示投資獲利，多是歹徒於後台控制，目的是引誘被害人加碼投入更多資金，有時甚至可微薄出金，取信被害人真能賺錢，但出金款項其實來自其他被害人的匯款，可能會導致被害人銀行帳戶被警示。

第4步：當被害人最後要提領獲利金額時，會以各種理由拖延，像是需繳保證金、手續費、IP異常等，最後直接結束投資平台、失去聯繫，無法出金，導致被害人血本無歸。

隨著詐騙案逐年攀升，政府也積極制定相關措施，像是近年政府已將「反詐騙」列為治安重點，成立打詐國家隊，籌劃4個執行面向的打詐策略：「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」等。

刑事局表示，事實上，在詐騙發生前，警方能做的保護措施相當有限，只能不斷積極宣導，關鍵仍是靠民眾提高警覺。

以網路詐騙來說，歹徒多是用投資獲利來吸引民眾上鉤，想要遠離投資詐騙，能簡單掌握3不政策：不聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利APP與投資平台網站。

刑事局強調，若有任何疑慮，民眾能簡單利用24小時的165反詐騙專線，可隨時查詢詐騙帳號、電話、帳戶等資訊，165反詐騙官網及165全民防騙臉書，也都會不定期公布詐騙訊息。縱使詐騙手法不斷翻新，民眾只要保有適度戒心，且能「主動查證」，就能輕鬆看守荷包，不成為下一個受害者。

更多鏡週刊報導

【網路詐騙激增3】人頭戶價碼喊到20萬 律師：出借存摺印章小心吃上這個罪

【網路詐騙激增1】假冒名人誘民眾加投資群組 吳淡如喊話想和臉書談一談

【假投資真詐騙1】工程師3個月被詐4600萬 全從加一個陌生LINE帳號開始