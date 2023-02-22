高雄又有2里要補選！高票當選不幹了、就職不到1個月病逝

▲高雄又有2里將進行里長補選。（圖／記者施怡妏攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市19日才辦完2里里長補選，不過又有鳳山區的2里要進行補選程序。海光里當選人鍾翠民因遞交「放棄就職聲明書」，該里將於3月11日補選；福祥里長李安琪，上個月不幸病故，該里也將於4月15日進行補選。

去年九合一大選後，小港區港明里長李文正連任成功，但當選第2天即傳出因長期洗腎病逝的憾事，而燕巢區南燕里長龔榮源則是新當選里長，還沒辦理就任，12月19日疑因肺栓塞導致心肌梗塞病逝。

高雄市選委會19日辦理第4屆小港區港明里、燕巢區南燕里里長重行選舉，經開票統計結果，小港區港明里李紘毅以545票當選；燕巢區南燕里龔映羽則以916票當選。當選人名單將提報委員會議審議通過後，依法於2月24日公告當選人名單。

▲鍾翠民（左）和丈夫、前海光里長廖國誌（右）。（圖／翻攝自鍾翠民臉書）

不過接著又有2里要進行補選。鳳山區海光里里長鍾翠民，因當選後才發現擔任里長與她擔任軍醫院護理師一職有衝突，因此遞交「「放棄就職聲明書」，目前職務由里幹事代理，該里將於3月11日進行里長補選。

另外，同是鳳山區的福祥里里長李安琪，上月底因病過世，選委會預計將於4月15日辦理里長補選。