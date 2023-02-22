台中機車猴136縣道狂飆！壓車「正中電桿」慘遭雙殺

記者柯振中／綜合報導

台中136縣道近日發生恐怖車禍，有2名騎士在山路上高速飛馳，期間還不斷做出彎道壓車、衝到對向車道等危險動作，豈料前方騎士過彎不慎自摔、撞上電線桿，導致機車噴飛，也導致後方騎士閃避不及、一起摔車，畫面引起許多討論。

這段行車紀錄器畫面近日在網路上流傳，從影片當中可以看見，有2名騎士在限速30公里的136縣道上狂飆，2人一路競技飆速，還不斷展現「彎道壓車」的危險技巧，場面相當嚇人。

此外，位在後方的騎士也時常控制不住車輛，跑到對向車道去，過了好一陣子才又拉回來，畫面讓人看得冷汗直流。豈料前方車輛最後因為過彎不慎，導致整個人失控摔車，直接撞向了路旁的電線桿。

由於前方騎士摔車，車輛反彈到路中央打轉，後方騎士閃避不及，撞上後也整個人摔倒在地，接著又翻滾了數圈，可以想見傷勢應該不輕。

▲台中2名機車騎士在136縣道飆車，最後撞上電線桿、2人雙雙倒地。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



恐怖的影片曝光後，網友們非但沒有同情，反而是一面倒狂酸，「壓車為什麼要伸腳？摔得很漂亮」、「真的痛快，又痛又快」、「一頓操作猛如虎，一看技術不過五」、「整天吃對向還自以為車神，這下吃屎了吧」、「十幾二十圈應該有」、「暖心又舒服！自摔沒害到別人」、「傳說中的絕命雙煞！」

▲▼2人持續壓車競速，畫面十分驚悚。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



據了解，2名騎士的出事地點為台中136縣道，該處時常有機車、重機騎士競速，因此時常傳出意外事故，由於山路崎嶇、車道狹窄，路段限速大約只有30、40公里之間，民眾經過時務必提高警覺，以免不熟路況造成憾事。