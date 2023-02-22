CNN記者播報一半「崩潰嚇哭」　土耳其採訪又遇強震畫面曝光

▲CNN記者播報一半遇強震，當場情緒潰堤。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

土敘邊境20日又發生規模6.4、5.8的淺層地震，當時CNN土耳其記者德維倫（Buse Deviren）正好在重災區哈泰省（Hatay）直播採訪，她難掩恐懼，用顫抖語氣說道，「地面正在搖晃」、「我們找不到任何可以抓住的東西」，最後忍不住在鏡頭前情緒潰堤，掩面痛哭。

CNN TÜRK Fulya Kalfa ruhsuz’mu?pic.twitter.com/5TVP3VWxpH — fetih 1453 (@fetih1400191810) February 20, 2023

根據CNN新聞畫面，德維倫前往某公園帳篷區採訪，未料遇上新一波強震。她很快指出這不像是餘震，不論大人或小孩都驚慌失措往外奔逃，儘管一度淚崩，但很快就收拾情緒，和棚內主播對話，「每個人都跑出他們的帳篷，人們也開始在外面使用爐火，防止翻倒的爐火燒毀帳篷。到處都是塵土，所有還沒被震壞的建築物都毀了。」

這段畫面在推特等社群媒體瘋傳，網友們紛紛表示，德維倫會在鏡頭前哭泣，代表她是有感情的，但也有人認為此舉只會造成恐慌。另一方面，棚內主播卡爾法（Fulya Kalfa）始終態度冷靜，被部分輿論批評冷血，不過也有人認為，這才是專業新聞從業人員該有的表現。