男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？

▲周男「死亡」11年，被尋獲時身形消瘦、面容憔悴。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者柯沛辰／綜合報導

重慶一名周姓男子患有精神疾病，2012年從醫院離開後失蹤。家屬們四處尋人未果，20天後在醫院附近草叢找到一具男性遺體，儘管遺體因車禍面目全非，但體貌特徵相似，被相關部門認定是周男。不料11年後，周男在本月20日被尋獲，讓一家人既錯愕又疑惑，究竟周男這些年遭遇了什麼？是如何活下去？當年被火化的遺體又是誰？

根據《瀟湘晨報》報導，2012年，周康羅獨自一人從醫院後門悄悄離開，一度被認為是他生前的最後畫面。20天後，家屬接到「噩耗」，因為有人在醫院附近的糧站周遭草叢發現一具面目全非的男性遺體，被相關部門認定是周康羅，最後周家人接受了他車禍死亡的事實，將人送到殯儀館火化。

11年後，重慶忠縣公安局人員巡邏時，在山上看到一名70多歲的流浪漢，進行人臉比對，卻查無資料，向周邊縣市也核實不到走失人口，因此將人送到了忠縣救助站，並對外發布尋人啟事。好巧不巧，周家一名親戚偶然間看到啟事，認出了熟悉的臉，仔細一看竟是周康羅。

家人聞訊趕抵醫院，看到周康羅身形消瘦、無法開口說話，有些不可置信。不過，周很快認出了家人，儘管說不出話、喊不出聲，仍顫巍巍地寫下了幾人的名字。家人震驚之餘，將人帶回了老家，二哥輕聲詢問「你還記得我嗎？」結果周康羅當場哭了出來，抱著自己的哥哥痛哭失聲。

▲周男無法開口說話，時隔11年見到家人，顫抖地在紙上寫下家人姓名。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

原來，周康羅幼時受了刺激，患上了精神疾病，一生未婚，也無兒無女，此前一直跟二哥二嫂生活在一個屋簷下，後來配合當局相關社福政策，住到了當地一家養老院裡，但因經常生病，又送到醫院治療，沒想到某天突然走失。

如今周康羅「死而復生」，雖然離奇，但一家人總算團聚。不過，家人始終揮之不去的疑惑是，這些年周康羅到底經歷了什麼？11年前的死者到底是誰？他們希望得到一個說法。