　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？

▲▼男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？。（圖／翻攝自微博）

▲周男「死亡」11年，被尋獲時身形消瘦、面容憔悴。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者柯沛辰／綜合報導

重慶一名周姓男子患有精神疾病，2012年從醫院離開後失蹤。家屬們四處尋人未果，20天後在醫院附近草叢找到一具男性遺體，儘管遺體因車禍面目全非，但體貌特徵相似，被相關部門認定是周男。不料11年後，周男在本月20日被尋獲，讓一家人既錯愕又疑惑，究竟周男這些年遭遇了什麼？是如何活下去？當年被火化的遺體又是誰？

根據《瀟湘晨報》報導，2012年，周康羅獨自一人從醫院後門悄悄離開，一度被認為是他生前的最後畫面。20天後，家屬接到「噩耗」，因為有人在醫院附近的糧站周遭草叢發現一具面目全非的男性遺體，被相關部門認定是周康羅，最後周家人接受了他車禍死亡的事實，將人送到殯儀館火化。

11年後，重慶忠縣公安局人員巡邏時，在山上看到一名70多歲的流浪漢，進行人臉比對，卻查無資料，向周邊縣市也核實不到走失人口，因此將人送到了忠縣救助站，並對外發布尋人啟事。好巧不巧，周家一名親戚偶然間看到啟事，認出了熟悉的臉，仔細一看竟是周康羅。

家人聞訊趕抵醫院，看到周康羅身形消瘦、無法開口說話，有些不可置信。不過，周很快認出了家人，儘管說不出話、喊不出聲，仍顫巍巍地寫下了幾人的名字。家人震驚之餘，將人帶回了老家，二哥輕聲詢問「你還記得我嗎？」結果周康羅當場哭了出來，抱著自己的哥哥痛哭失聲。

▲▼男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？。（圖／翻攝自微博）

▲周男無法開口說話，時隔11年見到家人，顫抖地在紙上寫下家人姓名。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

原來，周康羅幼時受了刺激，患上了精神疾病，一生未婚，也無兒無女，此前一直跟二哥二嫂生活在一個屋簷下，後來配合當局相關社福政策，住到了當地一家養老院裡，但因經常生病，又送到醫院治療，沒想到某天突然走失。

如今周康羅「死而復生」，雖然離奇，但一家人總算團聚。不過，家人始終揮之不去的疑惑是，這些年周康羅到底經歷了什麼？11年前的死者到底是誰？他們希望得到一個說法。

ET快訊
王彩樺正妹女兒動手術！　病服身影曝光
竹聯幫元老病逝！生前參與「陳家滅門血案」7死轟動全台
星宇股價噴太多！　明起單筆買10張以上要預收款項
迎更強冷氣團！「急凍10度」濕冷→乾冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？

「遊艇女僕趴」5正妹照曝光！1晚管家服務收費1.3萬　竟是AI繪圖

爸爸留300萬遺產！哥喊「妹沒繼承權」全領光　法官這樣判

國台辦主任宋濤罕見「會見新加坡外長」　強調反台獨分裂

未婚妻藏1年真正身分！婚禮當天才揭曉…竟是「嫂子」他腿軟

日本66%高端外籍人才來自大陸　陸網友：該反思了！

美再警告勿支援俄　陸：從不接受美對中俄關係指手畫腳

急起直追ChatGPT！大陸發布首個模型「MOSS」　當晚網站就癱了

曾涉「基因編輯嬰兒」案　賀建奎通過香港「高端人才」計劃

拜登突訪基輔「王毅訪莫斯科」　陸學者：中國沒有偏袒任何一方

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

土耳其發生規模6.4地震　10分鐘狂晃5次災民嚇壞

男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？

「遊艇女僕趴」5正妹照曝光！1晚管家服務收費1.3萬　竟是AI繪圖

爸爸留300萬遺產！哥喊「妹沒繼承權」全領光　法官這樣判

國台辦主任宋濤罕見「會見新加坡外長」　強調反台獨分裂

未婚妻藏1年真正身分！婚禮當天才揭曉…竟是「嫂子」他腿軟

日本66%高端外籍人才來自大陸　陸網友：該反思了！

美再警告勿支援俄　陸：從不接受美對中俄關係指手畫腳

急起直追ChatGPT！大陸發布首個模型「MOSS」　當晚網站就癱了

曾涉「基因編輯嬰兒」案　賀建奎通過香港「高端人才」計劃

拜登突訪基輔「王毅訪莫斯科」　陸學者：中國沒有偏袒任何一方

究極三寶逆向停車「來回8次停不進」！撞完車秒落跑…警看不下去了

男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？

涉幫「詐貸女王」假合約拿上億元　彰銀襄理20萬交保

拜登宣布：2024「北約75周年峰會」　在美國舉行

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了　基輔依然自由站著

快訊／宜蘭外海01:00發生規模5.3地震　最大震度2級

茶碗蒸擺一條「咖啡色條狀物」超驚悚！正妹猛吃一口：很濃郁

全球最大規模「周休3日」試驗結果出爐　員工驚呼：回不去了

4部片告937次　林義傑轉行被控「著作權蟑螂」：我不服

台64賓士鬼切攔車「球棒猴亂舞」　上班族男秒逃：治安敗壞

柴犬看到小姐姐興奮狂撲！ 男友頭綠綠的：不可以色色

大陸熱門新聞

「遊艇女僕趴」5正妹照曝光！竟是AI繪圖

哥稱「妹沒繼承權」領光遺產　法官這樣判

未婚妻藏1年真正身分！婚禮當天驚知是嫂子他腿軟

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭網路霸凌亡

弄錯試管嬰兒　超扯醫院：人生要豁達

名師演講「直接被轟下台」！學生搶麥嗆聲全場轟動

宋濤罕見「會見新加坡外長」

男死亡11年復活　家屬驚：當年火化是誰？

中共官員偷吃女下屬！百人群組自爆性愛史

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

日本66%高端外籍人才來自陸　陸網：該反思

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

四大血型性格特徵大揭露

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

更多熱門

相關新聞

恐怖畫面曝！砂石車闖紅燈擊落過涵洞騎士

恐怖畫面曝！砂石車闖紅燈擊落過涵洞騎士

台南永康永二街245巷26弄、國道1號底下的某處涵洞，今(21)日上午9時許，1輛直行機車通過洞口後，與闖紅燈的砂石車駕駛相撞，連人帶車慘摔，騎士命大險些被輾過，所幸僅有四肢擦挫傷，當時的驚險畫面也曝光。

即／國1下營系統大貨車翻覆！往台84線出口匝道封閉中

即／國1下營系統大貨車翻覆！往台84線出口匝道封閉中

走馬瀨隧道車禍事故火災演練

走馬瀨隧道車禍事故火災演練

醉女撞賓利3車賠慘了　估維修費150萬起跳

醉女撞賓利3車賠慘了　估維修費150萬起跳

板橋5歲童衝出馬路找爸媽　遭貨車擦撞倒地

板橋5歲童衝出馬路找爸媽　遭貨車擦撞倒地

關鍵字：

失蹤車禍流浪漢

讀者迴響

熱門新聞

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看似溫柔其實很難征服的3大星座

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

LINE公告「這功能」將結束

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均20日病逝

40歲↑台男過半有「勃起障礙」！　2原因害你不行了

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

老婆愛愛中「突爆哭衝出房間」！紀言愷錯愕被推開

王彩樺正妹女兒動手術！　「病服身影曝光」心疼

第一眼看見「書」還是「嘴唇」？

180公分未婚沒女友！台北男中3.3億頭獎

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面