協助林義傑「著作權蟑螂案」　認罪律師拒繳18萬處分金慘了

▲林義傑涉著作權蟑螂案目前在台北地院審理中。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署去年9月起訴超馬好手林義傑涉嫌著作權蟑螂案，將電影放到P2P網站誘捕網友下載，由律師告上警局，坐等被告網友前去尋求和解，8個月提告937案，獲利90萬元，觸犯包攬訴訟等罪，其中涉案的律師鄭伊鈞及協助出庭的陳駿璿原本認罪獲緩起訴，但因拒繳18萬元處分金，檢察官30日撤銷2人緩起訴，將另案偵查決定是否追加起訴。

檢方當時起訴指出，拍過紀錄片《一萬公里長征》的林義傑(改名林瀚駩)，因為就讀政大法律研究所在職專班，得知有影視公司會委託他人用bt分享軟體抓盜版，根據IP位置提告進而要求網友支付和解金，獲利頗豐，因此透過經營科技公司的許仁泰介紹，找曾任檢察官的律師鄭遠翔諮詢。

鄭遠翔提醒這樣抓盜版有違反《律師法》問題，但仍協助謀劃，林義傑再徵詢台大EMBA專班同學張耀騰律師等人意見後，製作簡報資料，向威視公司推銷查緝盜版業務。2021年7月間，林義傑成立「真相智財顧問公司」，簽約取得威視授權《金派特務》、《角落小夥伴電影版》、《倒數反擊》等17部影片授權，9月再向香港甲上公司取得《疾凍救援》授權，然後由專人上傳影片到大陸的網站，誘使網友使用P2P下載。

▲林義傑曾開記者會否認誘捕盜版。（資料照／記者黃彥傑攝）

接著鄭遠翔等律師對下載影片的網友撰寫告訴狀，總計2021年8月到2022年4月為止，共有937件告進警局，其中25件和解，如果有承辦警員希望取得更詳細的提告資料或說明，鄭遠翔就會以顧問律師名義，寫陳情信到督察室，濫用國家司法制度，使警員畏懼而不敢再質疑。

檢察官最後依包攬訴訟、違反《律師法》等罪起訴林義傑等6人，當時涉案的另名前檢察官、律師鄭伊鈞，以及代理出庭的陳駿璿，合作的余姓會計師等3人，因認罪獲得緩起訴處分，條件是各繳庫18萬元，沒想到鄭伊鈞和陳駿璿都不繳錢，檢察官決定撤銷緩起訴處分，將另簽偵字案決定是否追加起訴2人。