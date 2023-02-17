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竹聯幫和堂礁溪辦50桌宴客...200警力蒐證　選這家餐廳原因曝

▲▼竹聯幫和堂大老們，在15日到宜蘭礁溪餐廳席開50桌宴客。（圖／民眾提供）

▲竹聯幫和堂大老們，本月15日到宜蘭礁溪餐廳席開50桌宴客。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫和堂大老，本月15日與數名好友席開50桌，在宜蘭礁溪一家餐廳宴客，礁溪分局警方獲悉後，派出200名警力到場戒備，只要進入會場的人車都需要接受警力盤查，據聞和堂大老們與餐廳老闆為好友，大老們為了力挺選在農曆年後，邀集各方好友一同餐與宴席。

警方接獲線報，竹聯幫和堂大老「俊德哥」，在15日晚上6時許，現身宜蘭礁溪一家餐廳席開50桌大方宴客，警方掌握情資後不敢大意，派出200名警力到場維安，將原本3線道的馬路，封住一個線道，讓進出餐廳的人車都必須接受警員盤查身分，警方也在場戒護避免衝突發生。

據悉，餐廳從2022年9月開幕至今，竹聯幫和堂大老俊德哥知悉朋友開餐廳，從2022年農曆年前就規劃要去餐廳「捧場」，事後也選在15日晚上席開50桌廣邀各方好友一同參與。

外傳當天是竹聯幫和堂春酒，但知情人士透露，當天雖然有松聯幫、四海幫等各界大老受邀前往，但僅是俊德哥找各界好友一起集資，宴請好友。

據悉，該餐會並非外傳靜安會、寶和會所舉辦，主要係因和堂大老才席開50桌廣邀友人餐敘，而和堂主力分支部隊「興和會」現任會長燕子哥，也陪同往宜蘭礁溪餐敘，也非傳聞並非大陣仗舉辦春酒活動。

另知情人士也說到，現任和堂堂主達哥，多年前搬移宜蘭定居，平時鮮少露臉、參加幫派活動，生活圈早已都在宜蘭，俊德哥這次邀約的對象，主要也已和堂成員居多，現場也並未發生鬧場滋事情況。

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