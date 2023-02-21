只差25秒！彰化拾荒婦卡鐵軌...3國中女冒險救人　網讚：最美風景

記者唐詠絮／彰化報導

感動！彰化一名95歲的陳姓阿嬤平時以撿拾回收物為生，昨(20日)下午4點多，她經過彰化長順街鐵路平交道時，突然警報聲響，紙箱都掉了，三名女國中生及一位正運動的女孩看到，馬上衝上前幫忙，協助將紙箱和推車搬離鐵軌，差了25秒，火車就到了！學生表示，看到危急只想著快點協助阿嬤脫困，即時幫忙成了路上最美風景。

▲阿嬤拾荒物掉鐵軌，3國中生協助脫困。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

這3名勇敢的女國中生救阿嬤脫困保命的畫面，全被路口監視器拍下，阿嬤說，丈夫過世、兒子也過世，有一個曾孫子，就讀高職生要養，平時靠著撿拾回收物維生。

昨(20日)下午4點多，正值學校下課，長順街平交道前車水馬龍，阿嬤推著回收物要去回收場賣錢，經過平交道鐵軌時，數個紙箱掉落地面，又遇上警報器「噹、噹」作響，柵欄也放下來了，眼見火車要來了，阿嬤連忙彎下腰要撿，情況相當危急，此時3名彰泰國中的女學生下課看見，立刻衝上前，有人幫忙推手推車，有人扶著阿嬤趕快離開平交道。期間也有一名女子，從馬路的另一頭跑過等平交道的機車陣，協助推車拉離平交道。

畫面被目擊民眾PO上網後，女學生小小的舉動，感動了不少人，有網友讚是「台灣最美麗風景」。而出手助人的女同學說，當時看阿嬤回收物掉在鐵軌上，相當的危險，大家都為阿嬤捏了一把冷汗，「當下阿嬤也很緊張」，「更擔心阿嬤的安危」、「當下我們沒有多想救衝過去」，幫忙撿完後，看到阿嬤離開鐵軌，平平安安的，大家的臉上都泛出笑容，開心不已。

▲阿嬤拾荒物掉鐵軌，國中生協助脫困。（圖／記者唐詠絮翻攝）