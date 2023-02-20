五星飯店創意入菜驚豔全場　饒慶鈴與張善政聯手行銷台東農特產

▲饒慶鈴與張善政聯手行銷台東農特產。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴20日攜手桃園市長張善政，舉辦「桃園。台東好釋多一台東鳳梨釋迦桃園相挺！」鳳梨釋迦暨台東農特產入菜記者會，聯合行銷台東農特產。

饒慶鈴提到，張善政市長於民國107年起即擔任台東縣縣政顧問，對台東事務相當關心，而台東鳳梨釋迦因外銷受阻，導致產業受創，在她積極邀約下，張市長立即號召鼓勵桃園各工商企業及農會熱情力挺踴躍訂購，在短短時間已訂購台東鳳梨釋迦超過4萬斤以上，協助農民度過難關，同時邀請尊爵天際大飯店主廚將台東農特產入菜，包括洛神、樹豆、紅藜以及鬼頭刀等在地食材，烹調出具台東風味的「台東月饗宴」特色料理，推出樹豆茶香燉元蹄、小米紅藜旗魚菜飯、帝王小米烏蔘等9道特色菜式，邀請大家一同品嚐來自台東的好味道，記者會上包括張善政市長、饒慶龄縣長試吃後均舉起大拇指大聲說讚。

台東縣政府農業處表示，釋迦被BBC評選為世界最營養食物第2名，鳳梨釋迦不僅口感Q彈風味極佳，更富含蛋白質、維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果，且果形碩大，送禮自用兩相宜。此外食用方式相當多元，除鮮果切丁食用外，也可去皮去子，切丁冷凍後食用，口感濃郁香甜更顯風味，或是製成清爽無負擔的鳳梨釋迦優格。