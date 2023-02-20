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台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

▲東馬醫檢王子兄弟檔，防疫有功雙雙獲獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東馬醫檢王子兄弟檔，防疫有功雙雙獲獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情期間扮演幕後工作，提供檢驗數據讓前線準確抗疫的醫檢師，在醫護人員一片掌聲下，他們顯得低調及不為社會所看見。今年台東醫檢師公會為鼓勵醫檢師在防疫上的貢獻，特別選出優秀醫檢師頒獎，台東馬偕醫檢師兄弟檔雙雙獲獎！

哥哥許晢尉醫檢師，疫情期間處理操作爆炸量的快篩檢驗、弟弟許啟晧則協助支援各地篩檢站包括縣議會及長濱篩檢站，2人在檢驗的工作崗位上默默付出，做好防疫醫療的檢驗數據提供，是疫情能否守住扮演重要的一環。雖對醫檢師而言是一項遲來的鼓勵，但卻彌足珍貴。2兄弟一起獲獎，縣長及議長、副議長紛紛送來紅榜。

2兄弟檔及太太都在台東的醫檢界工作，可說是檢驗世家。2兄弟只差1歲，學校實習時都在台東馬偕，畢業後也都剛好抽到海軍。啟晧是退伍後直接到台東馬偕工作，在馬偕已待12年；晢尉當初是因為沒缺，所以有先到東基服務一段時間，所以較弟弟慢1年進馬偕。

2兄弟在台東馬偕檢驗科，細部專業仍有些不同。啟晧在生化單位，每天需要先確認機器沒問題才能將檢體上機，提供準確的數字給醫生參考；晢尉則在鏡檢室，每天要操作COVID-19快篩檢體及需要在顯微鏡下看寄生蟲，受聘僱外國人的寄生蟲檢驗報告大部份出自他手。

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