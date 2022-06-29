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菁英種子！部東醫檢師張昱維將赴牛津大學培訓「精準醫療」

▲對牛津大學之行抱著朝聖的心情，張昱維希望能為偏遠公立醫院帶來新觀念。(圖部東醫院提供，下同)

對牛津大學之行抱著朝聖的心情，張昱維希望能為偏遠公立醫院帶來新觀念。(圖部東醫院提供，下同)

記者王兆麟／台東報導

「還以為寄錯通知信，看了三次才確定真的是要寄給我的錄取通知」，衛福部台東醫院醫檢師張昱維3月底收到國家衛生研究院錄取通知，即將在7/2日出發前往英國牛津大學，與來自全球的醫療人才共同參與為期兩周的「精準醫療」種子人才訓練；這個計畫是衛福部首次與牛津大學合作、國衛院承辦，第一階段的國內訓練有300人受訓，第二關研究計畫投送英國之後僅存25位台灣菁英，張是唯一一位入選的醫檢師。

▲對牛津大學之行抱著朝聖的心情，張昱維希望能為偏遠公立醫院帶來新觀念。(圖部東醫院提供，下同)

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張昱維對精準醫療的課程信心十足，先前已在醫學期刊發表過流行病學的大數據分析。

張昱維說，他寄出的研究計畫偏向大數據，主力題材是2020年在線上開放式的醫學期刊BMJ Open發表過的主題「台灣google關鍵字搜尋趨勢與季節流感的相關性研究」，也把隔年在衛福部「醫學與健康期刊」發表過的「以Google trends搜尋趨勢預測觀察台灣COVID-19流行趨勢」一併附上；他解釋主題中的大數據意涵，例如發燒二字如果在某個時段的搜尋熱度異常偏高，代表有某一群人同時間關注發燒這件事，可能指出某個感染症即將進入流行期。

▲對牛津大學之行抱著朝聖的心情，張昱維希望能為偏遠公立醫院帶來新觀念。(圖部東醫院提供，下同)

透過基因定序精準攻擊疾病即將成為次世代醫療的核心，張昱維期望能從牛津大學帶回全部經驗與技術。

大數據主題受到英國方面青睞，張昱維認為分散醫療資源而不完全集中在都會區，再透過訓練將資源放大到相對缺乏之處，「可能我剛好就在這個位置、這個角色上吧」。

▲對牛津大學之行抱著朝聖的心情，張昱維希望能為偏遠公立醫院帶來新觀念。(圖部東醫院提供，下同)

部東醫檢師張昱維即將前往英國牛津大學接受精準醫療訓練，臨行前仍在檢驗室忙碌。

對於一般民眾陌生的精準醫療，他用淺顯易懂的方式說明，例如過往可能使用A藥物去治療ABCD四種可能相似的疾病，但在人體基因定序的強大威力之下，依照每個人的基因排列不同，甚至可以做到用ABCD四種不同的藥物精準攻擊ABCD四種疾病，關鍵藥物的效用和副作用相對大幅降低，過程中不管評估、診斷、醫療、癒後等等都能量身訂做；英國位居精準醫療的領先地位，「這次去看別人怎麼做，即使是很小很小的細節，帶回來只要開始做，就有繼續下去的機會」。

臨行前夕，張昱維對於腔調濃重的英式英文小小擔心，「也沒關係，現在有Google翻譯，而且同行的先進那麼多，大家互相COVER，也還好吧?」
 

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