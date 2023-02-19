新竹芎林人「停車神技」躲檢舉達人！警認證：無違反禁停規則

▲有網友分享新竹芎林人的「停車神技」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣地狹人稠，但民眾用車需求大，導致不少有車民眾都會感嘆停車位難尋。對此，一名網友分享在新竹縣芎林鄉一處路邊所見到的「停車神技」，只見有駕駛為了讓車輛停進白線內，竟直接把車輛一側「騎上」護欄，讓不少網友看了都驚呼連連，甚至有人猜測「這應該都是被檢舉達人逼的」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出3張照片，地點位在新竹縣芎林鄉富林路一段上，有2輛停在路邊的車輛疑似為了不讓車身超出地上白線，竟直接將右側車輪開上護欄，導致2輛車都明顯傾斜，且一邊車身更是完全騰空。誇張一幕也讓原PO不禁驚呼「芎林人停車，都是一邊直接騎上去。太強了！」

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畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「身為新竹人！我驕傲！」、「身為芎林的鄉親，我很抱歉，我還沒有學到這招」、「比起那些佔用道路的畜生好多了！」、「這怎麼上去的？好強」、「都是藤原家的傳人？」。另外，還有網友猜測「應該都是被檢舉達人逼的」、「怕被檢舉」、「怕惡輪大爺檢舉嗎？」

不過，也有不少網友好奇這樣是否真的不算違規？根據《三立新聞網》報導，新竹縣橫山分局表示，該路段因路面邊線右側約略1.5公尺寬，車輛於路外（15公分白實線）並以右側車輪停上水泥護欄的方式停車，目前尚無違反道路交通安全規則第112條等所列禁停方式。但警方也強調，若有損害公務情形，將轉報養護單位處置。