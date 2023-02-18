寧願被拖吊！愛車停13天「收費2萬元↑」　她崩潰：假日1小時100元

▲看到停車費差點吐血。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

許多停車場收費是以小時計算，依照停車的時間計算費用，時不時會傳出停車費金額相當驚人的狀況，一名網友表示，女性友人將車子停在停車場，一停就停了13天，查了停車費用，居然要價21180元，貼文曝光，有網友笑喊，「撞斷欄杆出去都不用給那麼多」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，女性好友將車子停放在停車場，一停就是13天，停車費用從4日的凌晨2時計算，取車繳費時，費用高達21180元，「她白髮多了不少，假日一小時100元，我調侃她，租個透天來停都不用這麼貴」。

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貼文一出，掀起網友討論，「放路邊被拖走，還比較便宜」、「想一想，違停還比較划算」、「真是花錢買教訓」、「也貴得離譜」、「這個時候懷念警察杯杯的開單+拖吊」、「就算拖吊了，保管費1天也才100元」、「撞斷欄杆都比這個便宜」。

在外停車，一定要先看清楚收費規則再停車，曾有網友停7天，繳費時細看收費規則，才發現不論平日或假日，統一每30分鐘35元，單日無上限，停7天必須支付10045元。不少人留言提醒，「真的要先看單日有沒有上限，我也吃虧過一次」、「沒有上限的停車場，光是過夜就很恐怖了」。