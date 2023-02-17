企業接訂單指名送台東打火英雄　訂單加碼盼光明延續

▲企業接打火英雄訂單再加碼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台南有家電子公司在日前接獲一筆指名捐贈的訂單，而受贈對象是台東縣的義消分隊。電子公司有感於打火弟兄平日無私的奉獻付出令人感動決定加碼回饋，今天由副董事長親自帶隊將捐贈的照明設備以專車送達，得知仍有不足後，更當場允諾不只將增加數量，還會另外再增加電池充電設備，以符合實際需求。

先前一部「火神的眼淚」電視劇讓許多人瞭解到消防人員不為人知的工作項目，尤其是無給職憑藉熱情參與的義消組織更是讓人感動。台南市麻豆區「麻新電子股份有限公司」日前接到「財團法人臺北市林思宏X5醫師慈善基金會」指名捐贈關山義消分隊一批照明警示燈。麻新公司在知道基金會為確保打火弟兄在建構救災時的相關安全後，決定也以實際行動來響應，另外再加碼捐贈了手持式照明設備和車輛充電系統。

▲企業接打火英雄訂單再加碼。（圖／記者楊漢聲翻攝）

副董事長郭泰佑表示，觀看過電視劇的劇情描述消防人員的勤務覺得很不簡單，不只出勤得跟時間競賽以減少災害的損失，而往往因為突發狀況還會造成自己受傷。

郭泰佑說，公司所生產捐贈的照明設備有設計防水功能，能提供打火兄弟無論是在火場或是水域救生都是救災「利器」。公司長期以來就從創辦人父親的身上學到要善盡「企業社會責任」，此外，除了補足照明設備外並針對車輛電力系統發現不足的問題再捐助充電器。

關山義消分隊長周福安指出，副董事長和公司以行動來力挺消防人員的付出，讓打火弟兄受到很大的士氣鼓舞；捐贈的照明和充電相關設備其金額遠超過訂單的金額，還特地從台南專車送達覺得有些不好意思。關山鎮長彭成豐特地出席捐贈活動，並代表台東縣消防局管建興局長致贈感謝狀，亦送上在地人氣伴手禮「關山米乖乖」和「關山米」謝謝麻新公司的善舉，並藉此祝福消防人員都能乖乖平安無事。