　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2萬現金放YouBike半小時沒人拿　原因曝光...驚呆所有人

▲▼林姓男子粗心的把2萬多現金的皮夾，放在YouBike車上，幸運的沒有被偷。（圖／警方提供，下同）

▲▼林姓男子粗心的把2萬多現金的皮夾，放在YouBike車上，幸運的沒有被偷。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名40歲林姓男子騎乘YouBike前往郵局寄送包裹，卻找不到身上放有2萬多元現金的皮夾，原以為是放在置物籃內但並沒有，後來才想起，他曾因單車故障換騎另一輛，於是在警方協助下前去YouBike站，果然皮夾還好端端的在第1輛車置物籃內，一塊錢也沒少，皮夾放在籃內長達30分鐘，竟然沒有被偷，除了台灣人守法觀念強之外，黑色皮夾放在灰黑色籃子，形成保護色，也是原因之一。

▲▼林姓男子粗心的把2萬多現金的皮夾，放在YouBike車上，幸運的沒有被偷。（圖／警方提供，下同）

台中市警三分局立德派出所員警鄭裕憲、黃若媙，日前獲報林姓男子皮夾失竊，林男一臉忐忑地說，他騎YouBike到郵局寄送包裹，卻找不到身上皮夾，走到停在郵局外的單車找，也沒找到，警方透過隔壁店家監視器發現，從林男走進郵局後，就沒人接近過該單車。

林男心急如焚，因為皮夾內有他剛領的2萬多元現金，後來仔細回想，林男說，他在YouBike站要騎車時發現故障，改騎另1輛，會不會皮夾還放在第1輛的置物籃內？

警方於是和林男一起回到YouBike站，果然在現場唯一一輛單車的置物籃內找到皮夾，皮夾放在置物籃內長達30分鐘，竟然分毫不差的沒有被偷，讓林男失而復得、開心得很，皮夾差點和人共享。

警方表示，皮夾沒有失竊，除了民眾守法之外，黑色皮夾放在灰黑色籃子，形成保護色，如果沒有探頭去看，不易察覺籃內有皮夾，只能說林男太幸運了。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
快訊／屏東旅館驚見女屍！　男友搭車逃亡
南非新王選妃！上萬處女「上空衝王宮」秀嫩乳
鼎泰豐價格偏高「為何照樣客滿？」　常客曝4原因
快訊／林昀儒、廖振珽14分鐘橫掃　挺進WTT男雙冠軍戰
獨／iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨：比官網貴
他鞋一脫竄「超噁濃霉味」！　醫傻眼：恐蜂窩性組織炎
愛莉莎莎高級酒店自拍！　右下驚見「害羞貼身小物」
快訊／林森北路「工人鷹架墜落」！　命危送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

尾隨人妻：看妳肚臍就想摸奶　她躲麵包店...變態騎士還狂窺

入彎機車衝過來！小貨車抖一下仍撞上　20歲男騎士無呼吸心跳

快訊／綠島將軍岩有人落海！釣客被救起無生命跡象　送醫搶救不治

2萬現金放YouBike半小時沒人拿　原因曝光...驚呆所有人

騎電動滑板車「踩著鬼魅般腳步」犯案　賊見警扯：確診不能開門

快訊／北市林森北路工安意外！工人4樓高鷹架墜落　命危送醫搶救

網友集氣成功！救31乘客統聯司機清醒　呼喊有回應、手腳能動了

快訊／新北土城4車撞一團！　連環撞衝對向...7人受傷送醫

快訊／斗六女駕駛精神不濟　猛撞路邊7機車...無辜外送員受傷

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

尾隨人妻：看妳肚臍就想摸奶　她躲麵包店...變態騎士還狂窺

入彎機車衝過來！小貨車抖一下仍撞上　20歲男騎士無呼吸心跳

快訊／綠島將軍岩有人落海！釣客被救起無生命跡象　送醫搶救不治

2萬現金放YouBike半小時沒人拿　原因曝光...驚呆所有人

騎電動滑板車「踩著鬼魅般腳步」犯案　賊見警扯：確診不能開門

快訊／北市林森北路工安意外！工人4樓高鷹架墜落　命危送醫搶救

網友集氣成功！救31乘客統聯司機清醒　呼喊有回應、手腳能動了

快訊／新北土城4車撞一團！　連環撞衝對向...7人受傷送醫

快訊／斗六女駕駛精神不濟　猛撞路邊7機車...無辜外送員受傷

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

寵物雞陪家人買肯德基　聽到「3字地獄料理」嚇皮皮剉：放我回家

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

洗髮精「直接倒頭皮」錯了！正確洗頭4步驟　2地雷別踩

陳柏豪歸隊先中繼　助總：有機會回先發

全國基層體育表揚！林右昌獲特殊體育貢獻獎　副市長代表領獎

直擊外送員「5秒鐘收5張罰單」　他特別檢舉這項：等繳5400元

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

田亞霍1歲兒「肺部多1條血管」開刀　妻曝近況：幸運地提早發現

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

社會熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

桃園男活活打死妻　瘋狂留言恐怖行徑曝光

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

「金隆成18號」船長海上猝死　海上漂流　

要錢被嗆「沒本事」！桃園男木棍把妻活活打死

南桃園臭了一整晚　元兇找到了！

阿嬤被電梯吃掉了！2歲女童蹲路邊大哭曝「駭人」真相

悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

即／國1永康段4車連環撞！1男慘被撞飛　送醫不治

即／新店夫妻陳屍家中　警拉封鎖線調查中

50分鐘無冷場殘廢澡　「999號」紅牌妹正面曝

獨／最正數學老師遭盜圖詐騙　她怒報警：想氣死我

五分埔劫鏢3400萬！　幕後主嫌鎖定四海幫大哥

更多熱門

相關新聞

YouBike狼襲胸16女　羈押法官准羈押

YouBike狼襲胸16女　羈押法官准羈押

北市1名熊姓男子日前騎腳踏車橫行街頭，隨機對女性路人襲胸摸臀，8天內涉犯至少16件性騷擾案件，地點遍及北市7個行政區，警方緊急清查蒐證後，拘提熊男到案送辦、建請預防性羈押，台北地檢署複訊後聲押熊男，台北地院審理認定熊男確有逃亡、反覆實施同一犯罪之虞，今晚裁定羈押。

UBike遭貼紙條「不要騎這輛！」奇葩原因曝

UBike遭貼紙條「不要騎這輛！」奇葩原因曝

強押夜歸女性侵　北市「尾隨之狼」遭收押

強押夜歸女性侵　北市「尾隨之狼」遭收押

「尾隨之狼」上銬畫面曝　移送北檢複訊

「尾隨之狼」上銬畫面曝　移送北檢複訊

台中匯660萬投資　被阻怒罵警：甘願被騙

台中匯660萬投資　被阻怒罵警：甘願被騙

關鍵字：

立德所YouBike失竊皮夾

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面