2萬現金放YouBike半小時沒人拿　原因曝光...驚呆所有人

▲▼林姓男子粗心的把2萬多現金的皮夾，放在YouBike車上，幸運的沒有被偷。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名40歲林姓男子騎乘YouBike前往郵局寄送包裹，卻找不到身上放有2萬多元現金的皮夾，原以為是放在置物籃內但並沒有，後來才想起，他曾因單車故障換騎另一輛，於是在警方協助下前去YouBike站，果然皮夾還好端端的在第1輛車置物籃內，一塊錢也沒少，皮夾放在籃內長達30分鐘，竟然沒有被偷，除了台灣人守法觀念強之外，黑色皮夾放在灰黑色籃子，形成保護色，也是原因之一。

台中市警三分局立德派出所員警鄭裕憲、黃若媙，日前獲報林姓男子皮夾失竊，林男一臉忐忑地說，他騎YouBike到郵局寄送包裹，卻找不到身上皮夾，走到停在郵局外的單車找，也沒找到，警方透過隔壁店家監視器發現，從林男走進郵局後，就沒人接近過該單車。

林男心急如焚，因為皮夾內有他剛領的2萬多元現金，後來仔細回想，林男說，他在YouBike站要騎車時發現故障，改騎另1輛，會不會皮夾還放在第1輛的置物籃內？

警方於是和林男一起回到YouBike站，果然在現場唯一一輛單車的置物籃內找到皮夾，皮夾放在置物籃內長達30分鐘，竟然分毫不差的沒有被偷，讓林男失而復得、開心得很，皮夾差點和人共享。

警方表示，皮夾沒有失竊，除了民眾守法之外，黑色皮夾放在灰黑色籃子，形成保護色，如果沒有探頭去看，不易察覺籃內有皮夾，只能說林男太幸運了。