夫婦拾獲包包...樹下看街景等失主　苦等40分鐘終於物歸原主

▲1對夫婦拾獲包包後，在樹下等待失主回來，等了40分鐘後，物歸原主，3人都開心。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市55歲蕭姓男子日前到台中火車站接親友，因為太開心，竟把包包放在自行車置物籃後離去，一旁的陳姓夫妻全程目睹，擔心包包會被路人拿走，就坐著等蕭男回來，但等了40多分鐘等到2人都內急了，就帶著包包去上廁所，不料蕭男這時剛好回到現場，蕭男於是前往派出所報警後再度回到現場，終於遇到拾獲包包的夫妻，物歸原主皆大歡喜。

台中市警三分局立德派出所警員羅挺維、劉佳竺日前中午12點多獲報，蕭男台中火車站等待親友，因為手上的包包放有證件、現金有點重，就暫放在一旁電動自行車的置物籃，這時親友出現，蕭男開心的忘了包包，就這樣和親友走掉了，1對60多歲的陳姓夫婦全程目擊，心想反正剛逛完街沒事，就坐在原地等蕭男回來。

夫妻倆等了40多分鐘，等到2人都內急了，只好帶著包包去上洗手間，結果陰錯陽差，蕭男返來找尋包包，當然找不到，於是焦急的跑到派出所報案。

員警獲悉後，帶著蕭男重回現場，準備調閱路口監視器，沒想到一回現場，夫婦倆一見到蕭男，開心拿出包包大喊「終於等到你了」！

蕭男看著失而復得的包包，東西和現金也沒有短少，開心頻頻感謝，而這對熱心的夫婦更是高興，因為等待沒有白費，讓包包物歸原主。