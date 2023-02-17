外媒曝特斯拉Model 3進行大改版　售價更親民

▲改版特斯拉Model 3日前在路上被發現。（圖／翻攝推特「@klwtts」）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉計畫改版升級Model 3已一段時間，先前傳出預計今年第3季推出小改款。外媒引述消息來源指出，特斯拉上海超級工廠計畫在2月最後一周關閉部分產線，推測是準備著手Model 3升級，由於新款著眼於減少內裝組件與提升生產效率，推估有進一步降價空間。

彭博社首先揭露特斯拉上海超級工廠的產線變動，關閉部分產線的情況將持續至月底，主要影響Model 3產線。特斯拉並未針對新版Model 3給予回應，該款車代號為「高地」（Highland）。創辦人馬斯克（Elon Musk）先前已表示，特斯拉會在3月1日的投資人日上，講述公司策略和產品藍圖。





▲▼新款特斯拉Model 3估計售價再降。（圖／翻攝推特「@klwtts」）

路透社引述消息人士指出，新版Model 3預計於今年9月由上海廠製造生產，聚焦在減少製造成本，提升這款問世已6年的電動車的吸引力。

其中一項大改動，將會減少電動車內裝的組件數量與複雜性，外觀也會進行改動，動力總成的性能也會改變，主要聚焦於生產的效率，推測Model 3還有降價空間。

特斯拉加州佛利蒙（Fremont）廠將進行組裝作業。特斯拉去年6月提交給佛利蒙政府的建築許可申請中，就提到「高地」2字。