　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「待轉大富翁」慘了！揪機車族上街爭路權　他不服遭罰3萬結局曝

▲▼騎士不滿下班遭警方攔查，直呼「搞到我都想參加了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲機促會號召騎士進行「待轉大富翁」活動申請者遭開罰3萬元。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣機車路權促進會（機促會）2020年號召騎士在北市鄭州路、塔城街口進行「待轉大富翁」活動，活動申請者羅宜違法手持麥克風發表演說，時任大同警分局長高鎮文在現場第4次舉牌「命令解散」同時依法開罰3萬元，羅不滿提起行政訴訟，日前士林地院判他敗訴。

判決指出，2020年11月20日機促會理事羅宜向大同警分局申請當日下午5時到晚間7時的集會遊行許可獲核定，地點則於塔城街西側人行道不含道路，當日晚間6時49分羅卻號召群眾移轉，更在7點26分對群眾演說，時任建成派出所所長陳志峯代分局長於19時30分舉牌「命令解散」。

但羅又率眾轉移到忠孝西路2段與中華路1段路口（東北角）集會，時任大同警分局長高鎮文於當日19時49分再次舉牌「命令解散」該違法集會遊行，羅只好在20時2分始宣布活動結束。

然而，大同警分局認羅所為已違反集會遊行法第28條第1項規定，2021年2月開出違反集會遊行法案件處分書，對羅裁罰3萬元罰鍰，羅不服提起訴願，台北市政府同年6月11日駁回，羅仍表不服，同年8月16日向台北高等行政法院提起行政訴訟。

羅主張，集會遊行權是憲法賦予的基本權利，是保障人民以集體方式和平表達意見，具有溝通社會各界、行程或改變公共意見、影響即監督政策或法律制定等功能，警察機關在處理集會遊行事件時，應保障而非處處設限，干預遊行舉辦及進行，更不可以動輒以刑事處罰或行政處罰。

大同警分局供影片答辯說，當天舉牌警告3次由分局長高鎮文執行舉牌宣達，1次由建成派出所所長陳志峯代為舉牌，另當晚中正一分局在鄭州路與重慶北路口，各在7時15分、7時20分也舉牌警告2次，及萬華分局在忠孝西路與中華路口7時55分舉牌1次，違規事證明確，依法應受罰。

行政訴訟庭法官勘驗11段影片後認，羅宜離開核定區域時，現場群眾都是隨他麥克風所講移動位置，也沒有他所謂的是因現場警力部署過多糟排擠才超出核可範圍，加上警現場也無執法不當，認原處分裁罰合法妥適，判羅敗訴。全案可上訴。

ET快訊
情人節％％太激烈！　25歲女「肚子都膨出來」險丟命
媒體人開砲夏玉順：用劉文正死訊操弄所有人！
30多歲孕婦「全裸倒地」失去心跳！　孩子保不住…夫淚崩
獨／北市議員喪妻又遭竊！　小孩壓歲錢被偷光
劉文正被詐死！　本人首發聲怒了
快訊／確診免隔離！　王必勝：最快下月實施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

3歲女童公車上睡著「屁股下有隻手」　色叔叔狡辯：剎車滑過去

逼簽本票+強拍裸體影片…竹聯幫暴力集團被瓦解　首腦僅19歲！

BMW國道引擎蓋竄煙！駕駛急下交流道　瞬間陷火海狂燒

台中雙盜租車北上　先偷宮廟金牌再搜刮議員家！2嫌身分曝

真實版絕命終結站！國道上「奪命鋁梯飛來」　駕駛一個move自救

禮讓鳴笛救護車！　高雄2機車+1重機+1轎車...急煞撞一團

「陳時中伸鹹豬手」　徐巧芯挨告違反《選罷法》...結果出爐

獨／妻才癌逝又遭竊！蜘蛛雙盜潛北市議員家　偷光小孩壓歲錢

懷胎6月孕婦「全裸倒地」失去心跳　醫曝孩子保不住…丈夫淚崩

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

3歲女童公車上睡著「屁股下有隻手」　色叔叔狡辯：剎車滑過去

逼簽本票+強拍裸體影片…竹聯幫暴力集團被瓦解　首腦僅19歲！

BMW國道引擎蓋竄煙！駕駛急下交流道　瞬間陷火海狂燒

台中雙盜租車北上　先偷宮廟金牌再搜刮議員家！2嫌身分曝

真實版絕命終結站！國道上「奪命鋁梯飛來」　駕駛一個move自救

禮讓鳴笛救護車！　高雄2機車+1重機+1轎車...急煞撞一團

「陳時中伸鹹豬手」　徐巧芯挨告違反《選罷法》...結果出爐

獨／妻才癌逝又遭竊！蜘蛛雙盜潛北市議員家　偷光小孩壓歲錢

懷胎6月孕婦「全裸倒地」失去心跳　醫曝孩子保不住…丈夫淚崩

最狂全能小丑！　約基奇拿大三元金塊寫25連勝紀錄持續

《黑暗榮耀》鄭成日演活「禁慾系大叔」！拍時髦大片性感到粉絲又戀愛了

酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

唐寧街真主子！英捕鼠大臣賴瑞上任12週年　萬網蜂擁「請安」慶賀

整理房間翻出彩券「一刮發現中300萬」　夫妻因為一原因獎金飛了

寶可夢訓練家必搭　酷航x皮卡丘彩繪機3／24正式登台

她曾和歌神張學友合唱　轉戰拍戲竟被罵：過氣女歌手！

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

3歲女童公車上睡著「屁股下有隻手」　色叔叔狡辯：剎車滑過去

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

大安運動中心驚爆性侵　淫狼消炎藥狂吞下肚

遊戲橘子告丁特遭駁回！法院曝3敗訴理由

即／高雄男駕駛突癲癇　衝撞2汽車12機車

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

槍戰打死女子　他逃大陸17年返台投案

龜屍塞爆蜈蚣籠　嘉義埤塘慘照曝

陳盈潔恐入獄　教唆胞姊簽妹妹名字借款

南港警身兼藥頭老K！法院裁定羈押禁見

高醫醫護曝土國救災過程：再多搜救隊都不夠

3男1女狂印1.2億「XD假鈔」！7人被起訴

即／國1安定交流道北上出口火燒車！

5男1女吃燒烤「下次再付」　老闆2個月等嘸人

暴走哥砸椅　惹到霹靂小組小隊長

更多熱門

相關新聞

台灣山葉水冷跑旅速克達官網下架

台灣山葉水冷跑旅速克達官網下架

在少量庫存售出後，近日有眼尖網友發現，台灣山葉（Yamaha）官網已悄悄將Smax 155正式下架，也正是讓這款水冷跑旅走入歷史，後續將由新年式Force 2.0、以及去年底發表的AUGUR 155、NMAX 155等車款接替。

即／桃園騎士摔落「14米深立坑」命危搶救中

即／桃園騎士摔落「14米深立坑」命危搶救中

台南「行人地獄」在地人搖頭！人行道竟消失

台南「行人地獄」在地人搖頭！人行道竟消失

機車自助加油！他不解「頂多省4元」卻排爆

機車自助加油！他不解「頂多省4元」卻排爆

Gogoro推新車核心升級降價2180元

Gogoro推新車核心升級降價2180元

關鍵字：

士林法院待轉大富翁機車集會遊行騎士

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面