「待轉大富翁」慘了！揪機車族上街爭路權　他不服遭罰3萬結局曝

▲機促會號召騎士進行「待轉大富翁」活動申請者遭開罰3萬元。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣機車路權促進會（機促會）2020年號召騎士在北市鄭州路、塔城街口進行「待轉大富翁」活動，活動申請者羅宜違法手持麥克風發表演說，時任大同警分局長高鎮文在現場第4次舉牌「命令解散」同時依法開罰3萬元，羅不滿提起行政訴訟，日前士林地院判他敗訴。

判決指出，2020年11月20日機促會理事羅宜向大同警分局申請當日下午5時到晚間7時的集會遊行許可獲核定，地點則於塔城街西側人行道不含道路，當日晚間6時49分羅卻號召群眾移轉，更在7點26分對群眾演說，時任建成派出所所長陳志峯代分局長於19時30分舉牌「命令解散」。

但羅又率眾轉移到忠孝西路2段與中華路1段路口（東北角）集會，時任大同警分局長高鎮文於當日19時49分再次舉牌「命令解散」該違法集會遊行，羅只好在20時2分始宣布活動結束。

然而，大同警分局認羅所為已違反集會遊行法第28條第1項規定，2021年2月開出違反集會遊行法案件處分書，對羅裁罰3萬元罰鍰，羅不服提起訴願，台北市政府同年6月11日駁回，羅仍表不服，同年8月16日向台北高等行政法院提起行政訴訟。

羅主張，集會遊行權是憲法賦予的基本權利，是保障人民以集體方式和平表達意見，具有溝通社會各界、行程或改變公共意見、影響即監督政策或法律制定等功能，警察機關在處理集會遊行事件時，應保障而非處處設限，干預遊行舉辦及進行，更不可以動輒以刑事處罰或行政處罰。

大同警分局供影片答辯說，當天舉牌警告3次由分局長高鎮文執行舉牌宣達，1次由建成派出所所長陳志峯代為舉牌，另當晚中正一分局在鄭州路與重慶北路口，各在7時15分、7時20分也舉牌警告2次，及萬華分局在忠孝西路與中華路口7時55分舉牌1次，違規事證明確，依法應受罰。

行政訴訟庭法官勘驗11段影片後認，羅宜離開核定區域時，現場群眾都是隨他麥克風所講移動位置，也沒有他所謂的是因現場警力部署過多糟排擠才超出核可範圍，加上警現場也無執法不當，認原處分裁罰合法妥適，判羅敗訴。全案可上訴。