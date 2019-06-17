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社會 社會焦點 保障人權

賓士車主硬要停…擅移他人機車到紅線　騎士怒了！警尷尬愛莫能助

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記者孫于珊／台北報導

台北市寸土寸金，停車位可說是一位難求。北投區15日一名男子將他的寶貝機車停在沒有畫格線的路旁，卻發現有人為了停自家汽車，擅自移動他的機車，以拖拉方式先將機車挪至路中央，等車主停好停滿後，再硬把機車牽到旁邊紅線上停放，男子看到這情況氣得錄影並報警！但警方對此無能為力，男子便將這過程PO上《爆料公社》。

▲▼賓士車主硬要停車，擅移他人機車到紅線。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲賓士車主要停車，擅移他人機車到紅線。（圖／翻攝自《爆料公社》）

事發在石牌路一段39巷131弄的石牌公園旁，畫面中，一台黑色轎車在路邊找車位，好不容易看到能容納愛車的空間，卻已有兩台機車搶得先機，車主便直接下車移開它們，直接把機車移到紅線區。

機車騎士全程目睹，甚至錄影存證，並請警方到場處理。但警方卻表示，機車沒有被毀損，無法提告損害賠償，也沒遺失，故不算竊盜，因此沒辦法開單。騎士質疑，「強制移他的車到不合法的地方，不算犯法嗎？」甚至怒批：「就拿他沒沒輒嗎？台灣的法律就這麼爛嗎？」員警表情尷尬，但也愛莫能助。

石牌派出所警方表示，雖然移車行為無法管制，但若機車車主因此被開罰單，可拿相關事證免除罰責；若對方在移車過程造成機車受損，刑事上就有觸犯毀損罪之嫌，民眾可拍照存證，提出民事求償。

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關鍵字：機車,車位,擅移,騎士,北投,石牌路,紅線,鄰居

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