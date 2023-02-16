　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工局開春推多項就服措施及訓練　 助就業成功薪想事成

▲台南市勞工局長王鑫基指出，2023年預計辦理4場大型就業博覽會、3場中型徵才活動及300場以上的小型徵才活動，協助市民就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基指出，2023年預計辦理4場大型就業博覽會、3場中型徵才活動及300場以上的小型徵才活動，協助市民就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構市長黃偉哲「希望家園」施政願景，勞工局推出多項就業服務及職業訓練，協助市民提升工作職能促進就業，勞工局王鑫基局長表示，依行政院主計總處公布資料，台南市2022年失業率為3.6％，除低於全國平均失業率3.67％，亦為六都最低，並自2019至2022年在六都已連續4年失業率最低。

王鑫基說，勞工局不僅設置就服據點提供專人服務，更推動「希望家園‧就業快餐車」巡迴宣導服務，在37個行政轄區以走透透的方式深入偏鄉社區鄰里，並對楠西、南化、大內、左鎮、龍崎等偏鄉地區加強就業服務，縮短城鄉就業資訊差距，延伸就業服務的深度及廣度，讓「職缺處處可及，就業服務零距離」。此外，2023年預計辦理4場大型就業博覽會、3場中型徵才活動及300場以上的小型徵才活動，協助市民就業，另於暑假辦理暑期工讀徵才活動，提供在學青年暑期打工機會，並藉由暑期工讀體驗提升工作職能，累積大專青年學生職場工作經驗。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，2023年預計辦理4場大型就業博覽會、3場中型徵才活動及300場以上的小型徵才活動，協助市民就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為培養青少年、中高齡、原住民、新住民、中低及低收入戶等特定對象就業軟實力，除提供個別化就業諮詢與媒合服務外，今年預計辦理32場就業促進活動，以講座、職場參訪等型態協助求職民眾了解就業趨勢、職業樣貌、並協助釐清個人的職涯志趣，累積就業知能。勞工局為協助市民取得面試機會，也推出職涯相談室，透過履歷健診、職涯諮詢等個人化服務，幫助求職者準備好一份符合需求的履歷表，行銷自己成功就業。另對於年滿55歲或已退休有就業需求的銀髮民眾，本市銀髮人才服務據點在金兔年，亦會辦理多場就業促進講座與就業媒合活動。

為提升市民工作技能，勞工局2023年將開辦「美容美髮類」、「電腦資訊類」、「餐飲服務類」、「專業服務類」、「專業設計類」等37班次職前訓練，以及35班次「照顧服務員職業訓練」，並賡續規畫辦理廣受好評的「勞工領袖大學」課程，以提升在職勞工管理職能。王鑫基進一步說考量現今社會雙薪小家庭佔多數，婦女懷孕、生產後對於坐月子服務的需求逐漸增加，鼓勵中高齡者能投入坐月子服務行列，今年持續辦理「坐月子照顧服務人員訓練班-中高齡專班」，結合中高齡者生活經驗，培育第二工作專長，促進再就業。

勞工局提供市民朋友各項就業服務措施及訓練課程，相關資訊可電洽勞工局職訓就服中心06-6330820，或可透過所屬就服台、「台南工作好找」、「職訓繽紛台南滿分」、「臺南呷頭路」等臉書粉絲團查詢，勞工局職訓就服中心梁偉玲主任預告臺南市首場大型就業博覽會將於3月18日於善化文康育樂中心辦理，相關職訓課程也預計於3月陸續開班，歡迎市民朋友多加運用公部門就業服務。

ET快訊
好消息！　好市多預告「商品將降價」
快訊／陳建仁組閣滿意度出爐！　2年齡層最挺他
過年4晚「他慘噴快10萬」！　超盤住宿費曝光
歌壇大姐大陳盈潔恐入獄！　因教唆胞姊簽「這3字」
快訊／1億元早就準備好！國泰洋酒逃稅19億　董座一早獲准交保
槍戰打死女子逃大陸17年！　前土庫幫分子返台投案了
野生楊謹華「露背裝」現蹤街頭！泰國看展被拍　網驚：太辣了啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「大武門」音樂祭屏東登場　「嘻哈詩人」蛋堡12組歌手嗨唱

台南勞工局開春推多項就服措施及訓練　 助就業成功薪想事成

拉拉山獅子會籌辦首屆桃花季　發展桃園復興區後山觀光

新北輔導鶯歌陶瓷產業有成　「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友　精進水中悠游技能係為重要任務

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

撕小廣告享好康！　桃園年約撕除129萬張違規廣告單

新北金山農會歡慶農民節　水耕蔬菜青農呂昆翰獲表揚

2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動　2／17開放報名

白沙屯媽鑾轎跨越濁水溪到雲林　駐駕西螺廣福宮過夜

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

白沙屯媽祖突彎進夜市　狂撞貨車又飛越機車！

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

「大武門」音樂祭屏東登場　「嘻哈詩人」蛋堡12組歌手嗨唱

台南勞工局開春推多項就服措施及訓練　 助就業成功薪想事成

拉拉山獅子會籌辦首屆桃花季　發展桃園復興區後山觀光

新北輔導鶯歌陶瓷產業有成　「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友　精進水中悠游技能係為重要任務

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

撕小廣告享好康！　桃園年約撕除129萬張違規廣告單

新北金山農會歡慶農民節　水耕蔬菜青農呂昆翰獲表揚

2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動　2／17開放報名

白沙屯媽鑾轎跨越濁水溪到雲林　駐駕西螺廣福宮過夜

「國民黨不會為任何人開巧門」　國民黨前主席：最強母雞是侯友宜

投資客撐不住「急買急賣」　新買家樂撿3年前回頭價

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」！蔡尚樺果斷放棄回台灣：不划算

高中妹房間被繼父裝針孔　媽媽早知道竟「縱容不報警」

不只巴菲特！國際大咖接連重砍台積電持股　僅有五家增持

國中同學戀上她老公　「貼臉親嘴合照」瞎扯紅粉知己

超人氣動漫《工作細胞》拍真人版！　佐藤健爆演「超帥白血球」女主是她

獨／印尼情侶檔車禍受傷...工寮早產生男嬰　急找鄰居剪臍帶

自備環保杯買飲料「怕貼紙留殘膠」　過來人公開2物：超好撕

桃園人氣農場「富士櫻開了」最美花期曝！北橫櫻花地圖、時辰攻略

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

地方熱門新聞

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交友　還有重要任務

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

白沙屯媽鑾轎駐駕西螺廣福宮過夜

2023北橫櫻花勇士單車完騎認證　17日開放報名

金山農會歡慶農民節　青農呂昆翰獲表揚

全台節電績優城市　嘉義市西區蟬聯節電王

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

代理教師聘期議題　雲林縣府財政困難：還得商量

二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行好去處

高中正妹潘柔週記可愛塗鴉令人驚嘆

200年來首次！ 白沙屯媽祖抵斗六

上下班大排長龍　基隆市府要求調整客運路線

跟進桃園　苗栗縣宣布代理教師完整1年聘期

賜福宮「俠客媽祖」直搗校園抓鬼

更多熱門

相關新聞

觀光局數據分析指出，2022年國旅房價平均為4195元，其中南投縣1晚就要噴1.5萬元，為各縣市之冠。一名網友便哀號，過年帶家人去南部度假5天4夜，光是墾丁四人房一晚就要1萬9800元與1萬5000元，「全家一個過年住宿費快10萬！」文章曝光後，一票網友搖頭回應「盤！你還是買單了！」

台南「行人地獄」在地人搖頭！人行道竟消失

台南「行人地獄」在地人搖頭！人行道竟消失

AIT與億載會交流　黃偉哲：盼深化南台灣產業合作

AIT與億載會交流　黃偉哲：盼深化南台灣產業合作

即／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上

即／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上

保五總隊警員酒駕自撞　公共危險罪遭移送

保五總隊警員酒駕自撞　公共危險罪遭移送

關鍵字：

台南勞工局就業訓練

讀者迴響

熱門新聞

ONE BOY老闆「富有家世」起底！　女友驚是「文大子瑜」

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

32歲ONE BOY創辦人曝光！　遭批「中國貨貼牌」吊牌藏貓膩

穿比不穿還涼！　ONE BOY老闆打撞球決定東區廣告

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

快訊／美軍黑鷹直升機墜毀！　機組員全罹難

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面