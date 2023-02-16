台南勞工局開春推多項就服措施及訓練　 助就業成功薪想事成

▲台南市勞工局長王鑫基指出，2023年預計辦理4場大型就業博覽會、3場中型徵才活動及300場以上的小型徵才活動，協助市民就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構市長黃偉哲「希望家園」施政願景，勞工局推出多項就業服務及職業訓練，協助市民提升工作職能促進就業，勞工局王鑫基局長表示，依行政院主計總處公布資料，台南市2022年失業率為3.6％，除低於全國平均失業率3.67％，亦為六都最低，並自2019至2022年在六都已連續4年失業率最低。

王鑫基說，勞工局不僅設置就服據點提供專人服務，更推動「希望家園‧就業快餐車」巡迴宣導服務，在37個行政轄區以走透透的方式深入偏鄉社區鄰里，並對楠西、南化、大內、左鎮、龍崎等偏鄉地區加強就業服務，縮短城鄉就業資訊差距，延伸就業服務的深度及廣度，讓「職缺處處可及，就業服務零距離」。此外，2023年預計辦理4場大型就業博覽會、3場中型徵才活動及300場以上的小型徵才活動，協助市民就業，另於暑假辦理暑期工讀徵才活動，提供在學青年暑期打工機會，並藉由暑期工讀體驗提升工作職能，累積大專青年學生職場工作經驗。

為培養青少年、中高齡、原住民、新住民、中低及低收入戶等特定對象就業軟實力，除提供個別化就業諮詢與媒合服務外，今年預計辦理32場就業促進活動，以講座、職場參訪等型態協助求職民眾了解就業趨勢、職業樣貌、並協助釐清個人的職涯志趣，累積就業知能。勞工局為協助市民取得面試機會，也推出職涯相談室，透過履歷健診、職涯諮詢等個人化服務，幫助求職者準備好一份符合需求的履歷表，行銷自己成功就業。另對於年滿55歲或已退休有就業需求的銀髮民眾，本市銀髮人才服務據點在金兔年，亦會辦理多場就業促進講座與就業媒合活動。

為提升市民工作技能，勞工局2023年將開辦「美容美髮類」、「電腦資訊類」、「餐飲服務類」、「專業服務類」、「專業設計類」等37班次職前訓練，以及35班次「照顧服務員職業訓練」，並賡續規畫辦理廣受好評的「勞工領袖大學」課程，以提升在職勞工管理職能。王鑫基進一步說考量現今社會雙薪小家庭佔多數，婦女懷孕、生產後對於坐月子服務的需求逐漸增加，鼓勵中高齡者能投入坐月子服務行列，今年持續辦理「坐月子照顧服務人員訓練班-中高齡專班」，結合中高齡者生活經驗，培育第二工作專長，促進再就業。

勞工局提供市民朋友各項就業服務措施及訓練課程，相關資訊可電洽勞工局職訓就服中心06-6330820，或可透過所屬就服台、「台南工作好找」、「職訓繽紛台南滿分」、「臺南呷頭路」等臉書粉絲團查詢，勞工局職訓就服中心梁偉玲主任預告臺南市首場大型就業博覽會將於3月18日於善化文康育樂中心辦理，相關職訓課程也預計於3月陸續開班，歡迎市民朋友多加運用公部門就業服務。