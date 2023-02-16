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高雄早午餐名店老闆連劈2女　「不起床吃你喔」小三還躺元配床

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲知名早午餐店老闆連劈兩女被老婆提告求償。（示意圖，與本案無關／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家知名早午餐店許姓老闆，被吳姓妻子發現他從2020年起，就和謝姓、張姓女子過從甚密，不但互傳「在不起床吃妳喔」、「是多不想給我吃」、「我現在是贏一半，晚上在贏」曖昧訊息，還拍了床照，吳妻氣得提告求償50萬元，許男雖然否認和兩女有不正常交往，但法官根據相關事證，還是判許男應賠償妻子20萬元。

許男開的早午餐店在高雄北區頗負盛名，Google上的評價高達4.4顆星，吳姓妻子提告指出，他和許男在2016年結婚，婚後育有2名子女，但許男從2020年9月起就和謝姓女子有不正常的交往行為，兩人交往時透過LINE互傳「在不起床吃妳喔」、「是多不想給我吃」、「我現在是贏一半，晚上在贏」等語，許男還傳謝女在床上入睡照片給謝。

後來兩人發生爭執，謝還向許嗆「那就分手啊」，並傳送許的裸體照片為要脅，許男和謝女分手後，謝女告訴許妻兩人交往過，還向她坦承「對方也是知道我有婚姻的，所以她只是想報復我，但問題錯了就錯了，沒什麼好講的，只是讓妳知道所有事情」，許妻才知道老公發生過外遇。

沒想到去年8月間，許男又和另一名張姓女子「在一起」，張女在老公的餐廳用IG打卡，還標註「男友烹煮」，而且還有許男家中臥室的床單照片，許男連兩劈讓吳女大受打擊，憤而提告求償50萬元。

法院審理時，許男否認和兩女交往，辯稱和謝女是一群人一起出遊，同住一房時才拍到照片，曖昧訊息只是打嘴砲，但法官檢視相關訊息和相片後，認為這只是許男的狡辯之詞；至於張女的部分，法官則認為吳姓妻子提出的證據難以認定有張和許有交往，綜合相關事證後，判處許男須賠償妻子20萬元，全案可上訴。

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